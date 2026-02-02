寫作教室／讓讀者「看見」情感！寫出打動人的描述 從抽象概念轉化為動作與畫面

教授寫作多年，時常發現許多同學寫作情意題時習慣使用抽象詞彙來表現情感：「我很感動」、「非常難過」、「十分溫暖」。然而這些詞彙的缺點在於其只具有「抽象意義」，缺乏具體可感的情緒渲染力。若我們閱讀大考中心公布的範文，會發現真正打動人的文字常是將抽象情感轉化為具體畫面、流動的時間、細膩的心理配合動作細節與反應、以及情境對比與襯托的互相配合來產生。

例如，與其寫「我很緊張」，不如寫「手心滲出汗水，握筆的指尖微微發顫」，利用具體的動作與畫面來讓讀者「看見」情感，而非「被告知」情感。其次，時間的流動帶來變化，而變化本身就承載著情感的重量，故我們可以善用時間推移來營造情緒節奏。例如寫「陪伴」，可以用「小時候牽著手走→長大後並肩走→如今一個人走」來呈現關係的演變與失落。

第三，在心理層次上展現內心的複雜性。在情感表現上，害怕與期待同時存在、糾結與釋懷在心裡拉扯，這些矛盾反而會讓人覺得真實。所以當我們寫「告別」時，可能同時有不捨、期待、恐懼；寫「成長」時，可能交織著驕傲與失落。當我們寫出這種心理的複雜度，文章就有了深度。

當他人只是寫著「那天，我與父親聊天，他說了很多鼓勵的話。」而你則卻這般鋪陳：「傍晚，夕陽把客廳染成暖橙色。慈祥的父親坐在對面，他的聲音有些沙啞，每個字都說得很慢。我垂著眼睛聆聽，深怕他看見我眼眶的濕潤，也怕我看見他眼裡的什麼。」兩者相較，後者透過具體畫面（夕陽、暖橙色、沙啞聲音）、時間感（傍晚、至今）、心理層次（不敢看、怕看見）等，把「感動」這個抽象情感，變成了具體可感的經驗，勾勒出了父子溝通的情境。

是故同學應該謹記，情意不是透過「宣告」來呈現，而是透過「表現」。如同談「愛」，我們常不是聽對方說了什麼，而是看他做了什麼。