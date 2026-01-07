好讀周報／2026年天文盛事接連登場！日全食、月全食 多星連珠超罕見

文／陳韻涵輯

●跨年流星雨 受滿月干擾 星際彗星 逐漸遠離太陽

台北天文館指出，「象限儀座」流星雨的活躍期自2025年12月28日，一路延續至2026年1月12日，其中極大期落在台灣時間1月4日。就理論數據估計，此次象限儀座流星雨每小時天頂流星數（ZHR）最高可達120顆，屬於相對大量的一年，但礙於觀測時期逢超級滿月，皎潔月光勢必會干擾一般民眾的肉眼觀測可見度，恐怕降至每小時不到10顆。

另外兩大流星雨分別是「英仙座」流星雨，極大期在8月12日到13日，而「雙子座」流星雨的極大期則落在12月13日至14日。

除了三大流星雨外，天文學者將持續追蹤編號「3I/Atlas」的星際彗星。這是科學家迄今發現的第三個星際訪客，它將在3月掠過木星軌道並逐漸遠離太陽，最終離開太陽系並回歸星際。

NASA專家指出，隨著觀測技術提升，人類捕獲來自其他恆星系星體的機率正逐漸提高。「3I/Atlas」彗星會在今年會逐漸轉暗，但對於具備大口徑望遠鏡的天文攝影愛好者而言，仍是一次難得的天文觀測機會。

「象限儀座」流星雨是三大流星雨之一。(圖／star walk)

●多星連珠 金星火星交錯 月全食外 3次超級月亮

2026年將出現兩次大規模的行星排列天象，分別在2月底和8月。2月28日前後，水星、金星、木星、土星、天王星與海王星將在夜空中一字排開，其中水星、金星、木星、土星4顆行星在日落後即能以肉眼看清楚。

8月會迎來另一場由火星取代金星的6星合相，這類天象造就的視覺震撼對天文學者與觀星者而言，可是一次同時捕捉多顆太陽系行星的絕佳契機。

2026年也將迎接3次超級月亮，分別是1月3日、11月24日，以及12月23日，屆時月球運行至近地點，看起來比平時更大、更亮，其中1月初的超級月亮恰逢流星雨，但月光可能讓較暗的火流星相形失色。

9月7日至8日則有月全食，屆時月球會完全進入地球陰影區，陽光經大氣層折射產生的紅色光束會將月面染成神祕的深紅色，形成「血月」，而北美與南美部分地區是最佳觀測點。

●美太空人 隔54年返月球 嫦娥奔月 尋找南極水冰

2026年，美中兩國爭相奔月。

年初，美國太空總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）月球探索計畫將載著4名太空人繞月航行。這不僅是人類自1972年阿波羅計畫（Project Apollo）結束後，太空人首次親眼觀測月球背面的地質構造，並為往後的登月任務鋪路。

美國太空總署的「阿提米絲2號」月球探索計畫，今年初將載著4名太空人繞月航行。(圖／ESA)

此外，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的太空公司藍色起源（Blue Origin）將測試高達8公尺的「藍色月球」（Blue Moon）登陸器原型。

除了美國之外，中國預計發射「嫦娥7號」月球探測器，目標是在月球南極尋找潛藏在月球的「水冰」資源。「嫦娥7號」的任務亮點之一，是設計出能在月球表面「無風飄揚」的旗幟。

●太陽活動極大期 地磁干擾將增加

太陽11年的活動周期巔峰將至，2026年預計會有頻繁的太陽閃焰與日冕物質拋射，這表示地球磁干擾的頻率將增加，而中、高緯度地區更有可能觀測到極光。

科學家會利用2025年發射的新型觀測站，精準監測太陽風對地球導航系統與電力設施的影響。

●日全食 橫跨北極與歐洲 日環食 2月中南極報到

2026年最壯觀的天象莫過於8月12日的跨國「日全食」，這場日食的觀測帶將從北極圈開始，經過格陵蘭、冰島，最後橫跨西班牙北部。

在全食帶內的觀測者將能看見太陽被完全遮蔽，露出瑰麗的白色日冕，整個過程預計持續2分18秒。

此外，南極洲2月17日也會出現「日環食」，這個觀測地點偏遠，但日環食「金戒指」奇景，肯定是全球天文攝影師關注的焦點。

●回顧2025／地球怎形成 找到樣本 超深淵帶 發現生態系

回顧2025年，地質與地球科學研究在多個關鍵領域取得突破性進展，從地球最初形成的證據，到地心深處的動態變化，助科學家拼湊出跨越數十億年的地球演化脈絡。

加拿大魁北克北部的「努夫亞吉圖克綠岩帶」確認含有距今約41.6億年的岩石，成為目前唯一認證來自「冥古宙」（Hadean）的地殼殘餘碎片。這項發現為研究地球最早期的地質環境提供罕見樣本，也可能蘊藏早期生命誕生的線索，有助理解地球如何從熔融狀態走向可孕育生命的行星。

「努夫亞吉圖克綠岩帶」含有距今約41.6億年的岩石，圖為條狀鐵層。(圖／維基百科)

學者從科學角度解釋「鬼火」傳說，即甲烷氣泡燃燒時產生的「微閃電」。研究指出，約30億年前原始地球大氣中的微型放電，可能為有機分子生成提供能量，進而成為生命的起源關鍵。

在地球磁場研究方面，科學家持續追蹤地磁北極的異常移動。地磁北極自加拿大朝俄羅斯方向漂移，但移動速度自2015年後明顯放緩，2025年更新的「世界地磁模型」對航空、航海與導航系統的精準運作發揮實質影響。

深海探索領域浮現震撼成果，研究團隊在俄羅斯與美國阿拉斯加之間的「超深淵帶」5800公尺至9500公尺深處，發現繁盛的動物生態系。這些生物完全毋須依賴陽光，而是透過細菌進行「化能合成」，顯示極端環境依舊可以孕育複雜的生命。

此外，地函深處的研究顛覆既有認知。科學家發現未被完全混合的古老板塊殘骸，以及阿帕拉契山脈下方異常的熱岩團，說明地質深處結構仍劇烈地影響地表與地形的變化。地核研究則繼發現旋轉異動後，2025年證實其表層發生形變，且出現極微量黃金自地核向地殼移動外溢的證據，凸顯地球內部物質出現新循環。