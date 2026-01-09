好讀周報／宜蘭外海「隱沒帶地震」深夜強震 日本也可感受到
文／記者董俞佳
宜蘭外海上月27日深夜發生芮氏規模7.0地震，不只全台有感，台灣地震科學中心針對這起「宜蘭外海隱沒帶中源深度地震」報告指出，在日本與那國島、石垣島皆可感受到震度2至3級的搖晃。
台灣地震科學中心表示，這起地震主震震源深度約70公里，由於地震波沿隱沒板塊傳播，強地動在台灣東部呈現帶狀集中分布，與典型淺層地震的衰減型態有所不同。除了震央區附近外，在台灣西部及南部地區均有明顯震度。主震發生後1小時內就有超過300筆的回報，距離震央最遠的回報可達長沙南昌與杭州，與高樓層搖晃有關。
台灣地震科學中心表示，全球網測定的地震矩規模（Mw）為6.6，較中央氣象署測定的芮氏地震規模（ML 7.0）為小。有兩個可能的斷層面，包含南北走向、往西傾斜的高角度斜滑移斷層，或近東西走向，向南傾斜的右移斷層構造，並且最大壓縮軸符合板塊聚合產生的應力方向。
受到板塊碰撞與隱沒作用影響，本區域為地震發生極為頻繁的區域，過往曾發生多個災害型地震。台灣地震科學中心表示，自1973年來本區域規模大於6.0的地震有85個，規模大於6.5有26個，規模大於7.0有3個，分別為發生在2004年、2024年和本次。
台灣地震科學中心表示，發生在板塊界面上的大型逆衝地震的斷層面通常走向平行海溝以低角度往隱沒方向傾，並容易引發海嘯；而板塊內部地震的錯動類型則與隱沒板塊受到的應力有關（如板塊受自身重力下拉，或是遭受側向擠壓），不一定是逆衝斷層。本次宜蘭外海地震即是屬於隱沒板塊內部的地震型態，張應力指向北北東方順應隱沒方向。
在宜蘭花蓮外海的地震，相較於淺源地震（<30km），來自琉球隱沒帶的中深源地震，在台灣東北部產生更集中的強地動區。台灣地震科學中心表示，當地震波沿隱沒板塊傳播後進入台灣陸地時，強地動（PGA）並非呈同心圓式衰減，而是顯著集中於特定帶狀區域。這是因為隱沒板塊具有特殊的波導特性。
台灣地震科學中心表示，由於地震波被「困」在隱沒板塊內部傳遞，形成波導效應，因此相對於隱沒板塊上方的弧後區域來說，弧前區域在隱沒板塊內部地震中常看到的地震波特徵包括：較高頻的能量、持續較久的尾波，以及顯著的低頻初達波。本次地震在快速檢視地震訊號後可以看到明顯的低頻初達波，NACB（寧安橋地震測站）以南的台灣東岸地震站都可發現。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言