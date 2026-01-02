閱讀數學／親子教養專家歐拉（上）

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
李昂哈德·歐拉（由雅各布·伊曼紐爾·漢德曼創作）。圖／截自維基百科
你多半聽過三大數學家：阿基米德、牛頓、高斯。可許多數學家認為——歐拉其實跟他們並駕齊驅。他們這麼形容：「歐拉算數學時毫不費力，就像人類呼吸、老鷹飛翔那樣。」

從研究成果來說，歐拉真的把算數當呼吸，一生發表八百多部著作。歐拉或許是「數大便是美」信奉者，研究盡量做，孩子盡量生！總計生了13個孩子，最後有5位長大成人。3個兒子分別是教授、醫生、軍官，都非常有成就。如果放到現在，歐拉應該會受到很多親子專訪，分享他的教養秘訣。今天就請讓我來試著替歐拉回答。我認為，歐拉具備了三個特點：數學好、懂得深入淺出、充滿愛心。

▌邊研究問題，邊發明數學工具

　

首先，來聊聊「數學很強」這點。歐拉除了論文多，數學直覺更是敏銳。比方說著名的七橋問題，歐拉當年接到民眾陳情（？），問他要怎樣才能不重複地一次走遍哥尼斯堡的七座橋。他一開始認為拿這種不是數學問題的題目來問數學家，不合邏輯，所以不願意回答。

偏偏，他私下又被這個問題給迷住，研究了一番，就給它解出來了。解出來後歐拉發現，到頭來這還是一個數學問題，只是在他研究之前，沒有對應的數學工具。是他自己一邊解決問題，一邊發展出了新領域—— 圖論，這個影響現代科技重要的知識。那通常，數學這麼好的人，不一定是好老師。因為他們的思考太快，反而不容易理解凡人們「為什麼不懂」。

但歐拉是例外，他非常擅於解釋。知名的數學教育家波利亞（George Polya）曾說，歐拉是對他影響最深遠的數學家，因為「他解釋了是如何發現他的結果。」

（未完待續）

