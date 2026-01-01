新聞中的公民與社會／將有「爺爺軍團」！芬蘭調高預備役年齡 北歐國安政策調整原因曝

一、時事掃描

芬蘭將有爺爺軍團！ 調高預備役年齡增兵 地緣政治帶來的衝擊，芬蘭要增兵源、預備役年齡提高到65歲！俄烏戰爭後，緊張情緒讓北歐多國都一改中立態度，芬蘭就是其中之一，總統史塔布23日宣布，芬蘭預備役年齡直到65歲，這項改革目標是2031年達預備役百萬人。芬蘭也是最早支持烏克蘭的國家之一，他們於俄烏戰後加入北約，從2022年開始支援軍火、軍事培訓給烏國。【2025/12/23台灣醒報】

二、命題趨勢

近年地緣政治快速轉變。俄烏戰爭衝擊歐洲安全結構，促使中立國調整結盟與防衛政策；同時，美中戰略競爭、能源與供應鏈重組，加劇大國角力，使區域安全、經濟與外交布局更趨緊繃，各國被迫重新評估自身風險與國際定位。本新聞命題焦點：地緣政治衝突的外溢效應、中立政策的限制與再評估、國際結盟與安全政策轉向、區域權力結構與世界秩序變動、國家韌性與全面防衛概念。SDGs目標：SDG16和平正義與健全制度、SDG17夥伴關係以實現目標。

三、牛刀小試

芬蘭長期奉行中立政策，未加入任何軍事同盟。俄烏戰爭爆發後，芬蘭宣布加入北大西洋公約組織，並修法將預備役年齡上限提高至65歲，以擴充戰時可動員兵源。同一時期，挪威與波羅的海周邊國家也同步推動平民疏散規劃、關鍵基礎設施防護與國防整備措施，顯示北歐多國的安全政策出現結構性轉向。根據上文判斷，下列哪一項最能說明北歐國家安全政策同步調整的核心原因？

(A)國際組織規範變動，迫使各國統一軍事制度

(B)區域權力結構變化，促使安全政策重新調整

(C)國內政治認同升高，政府藉國防凝聚支持度

(D)戰爭型態快速轉變，各國擴大人力動員規模

答案：B

解析：(A)題幹呈現各國因安全情勢調整政策，未指出北約對成員施加制度統一的強制規範。(B)俄烏戰爭改變歐洲區域權力結構，使安全風險外溢，促使部分國家重新評估原本的中立與防衛安排，產生各國同步調整結盟與動員政策情況。(C)題幹重點是外在安全環境與區域情勢變化，未提及國內認同動員或政黨競逐。(D)雖提及兵力與動員，但未聚焦戰爭科技或作戰型態變遷。

四、歷屆試題

2022年2月俄羅斯軍隊入侵烏克蘭。俄國總統普丁以本國的立場，主張烏克蘭原本就屬於俄國，因此他要拿回烏克蘭。但許多學者表示，普丁的說法並不符合史實。當烏克蘭軍隊收復曾遭俄軍占領的布查鎮後，隨其進入鎮內的英、美國際媒體立即報導了俄軍占領時曾屠殺平民的新聞，呈現平民屍體倒臥路旁的照片、影片，並訪談了劫後餘生的當地居民，作為報導的一部分。俄羅斯的國營媒體立即全盤否認，宣稱俄軍從未對平民攻擊，並指控烏軍偽造平民死於路旁的影像。其後英、美媒體指出，這些影像在俄軍占領期間即已在社群網站上張貼過，且衛星影像也顯示相同時間、位置的平民屍體。針對俄羅斯國營媒體和英美國際媒體間出現重大訊息落差的情形，若從媒體識讀的角度出發，下列何者為最關鍵的提問，可以協助我們判斷訊息真偽？(2024學測)

(A)報導者的國籍背景及媒體機構的所有權歸屬為何？

(B)報導內容是否提供清晰可辨識的圖像或影像證據？

(C)新聞媒體是否屬於高知名度及公信力的國際媒體？

(D)報導者是否提出充分且符合因果時序的佐證支持？

答案：D