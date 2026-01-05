快訊

115學測英文／先穩基本分再拚鑑別度 想拿高分得學5大密技與時間分配

「國民影帝」安聖基病逝！元旦才過74歲生日 加護病房搶命6天無效

爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中發千字文回應

科學人／最難回收的塑膠有救了！加一點鹽再搖一搖…鐵氟龍變身牙膏氟化鈉

科學人／ 文‧袁珮閎
圖／Gemini生成
圖／Gemini生成

在不沾鍋、高性能電子零件和實驗室儀器中，有一種材料因其耐高溫和耐化學腐蝕性而無可取代，它就是鐵氟龍（Teflon），化學名為聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene, PTFE）。然而，正是這些優點，使其成為了最難回收的塑膠之一，最後被丟棄在垃圾掩埋場。更糟糕的是，如果將鐵氟龍焚燒，會釋放出被稱為「永久化學品」（PFAS）的持久性污染物。

⭐2025總回顧

現在，英國紐卡斯爾大學和伯明罕大學的科學家們終於找到了一條綠色、節能的回收之道：只需要利用鈉金屬和簡單的機械運動，就能在室溫下成功分解並回收鐵氟龍的關鍵元素。這項技術順利將「廢棄物處理問題」轉化為「可再利用的資源」。

碳氟鍵：回收鐵氟龍的世紀難題

鐵氟龍的化學結構由極為牢固的碳－氟鍵（Carbon-Fluorine Bonds）組成。這些化學鍵賦予鐵氟龍出色的穩定性，但也使其幾乎無法被分解或回收。傳統上，若要從含氟材料中回收有用的氟，需要透過高能耗且高汙染的方式。

紐卡斯爾大學的化學博士阿姆斯壯（Dr. Roly Armstrong）指出，在現代生活中，約三分之一的新藥和許多先進材料都含有氟，可見氟元素在近代工業的重要性，但全球每年生產數十萬噸鐵氟龍，最終大多成為難以處理的垃圾。因此，如何將鐵氟龍從環境威脅變為寶貴資源，一直是科學界的重大目標。

綠色新法：從高溫化學轉向機械化學

為了解決這個回收難題，研究人員轉向了機械化學（Mechanochemistry）。這是一種利用機械的力學能來驅動化學反應的方法，取代傳統仰賴高溫或有毒溶劑的新興辦法。

這項新技術的步驟極為簡單：

1.裝載原料： 將廢棄的鐵氟龍碎片和少量鈉金屬（Sodium Metal）放入一個名為球磨機（Ball Mill）的密封鋼製容器中。

2.機械研磨： 啟動球磨機，透過鋼球的高速研磨和碰撞，產生強大的摩擦力。

3.室溫反應： 這種機械提供的能量足以在室溫下打破鐵氟龍中堅固的碳－氟鍵。

這套步驟最終產物是無害的碳，以及一種穩定的鹽類：氟化鈉（Sodium Fluoride）。

轉廢為寶：無需純化的牙膏原料

回收得到的氟化鈉並非只是實驗室的副產品。它是我們日常生活中常見的物質，廣泛用於氟化物牙膏中，也是飲用水中添加的物質。

更重要的是，研究團隊證明了透過機械化學產生的氟化鈉，無需額外純化就可以直接用於合成其他有價值的含氟化合物，例如用於製藥、診斷工具和特種化學品的原料。

伯明罕大學的路爾利博士（Dr. Erli Lu）表示：「這個做法簡單、快速且便宜，是邁向永續氟化學的重要進展。」這項技術的突破，為建立氟元素循環系統提供了藍圖。未來可以從廢棄物中回收氟，而非通過高汙染的採礦和化學過程來獲取，將大幅降低含氟化學品對環境的影響，對於在醫藥、電子產品和再生能源系統中扮演關鍵角色的氟元素而言，具有巨大的永續價值。

參考資料

R. Armstrong et al., Mechanochemical Recycling of Polytetrafluoroethylene (PTFE) into Sodium Fluoride, Journal of the American Chemical Society (JACS) (2025).

延伸閱讀

（本文出自2025.12.29《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

再生能源 廢棄物 科學人雜誌

相關新聞

科學人／最難回收的塑膠有救了！加一點鹽再搖一搖…鐵氟龍變身牙膏氟化鈉

在不沾鍋、高性能電子零件和實驗室儀器中，有一種材料因其耐高溫和耐化學腐蝕性而無可取代，它就是鐵氟龍（Teflon），化學名為聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene, PTFE）。然

科學人／老闆的大腦真的和你不一樣！神經多樣性如何從「缺陷」變「超能力」？

如果你曾被診斷出注意力不集中、容易衝動的ADHD（俗稱過動症）症狀，或是有些微讀寫困難（dyslexia）的困擾，而覺得自己與主流的「神經典型」（neurotypical）社會格格不入，你絕非特例。上

好讀周報／颱風是「天然調節者」 可快速消除並延遲海洋熱浪

颱風長期被視為自然災害的象徵，光是今年7月丹娜絲颱風，就造成全台逾32億元的農損，不過中央大學水文與海洋科學研究所長潘任...

好讀周報／康熙「西瓜情」？種在台灣大豐收！進貢西瓜成慣例

故宮清宮檔案眾多，以「台灣」關鍵字搜尋有3300多件，最長的奏摺約7公尺。故宮專家指出，這些奏摺若每件以1公尺計算，疊起...

紐時賞析／美大量撤銷庇護案 逼政治難民離開

Administration Pushes Asylum Seekers to Apply in Other Countries 美大量撤銷庇護案 逼政治難民離開 The Trump admi

紐時賞析／美軍空襲 凸顯敘利亞總統兩難

U.S. Strikes Across Syria Set Hurdles For Its Leader 美軍空襲 凸顯敘利亞總統兩難 The barrage of airstrikes la

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。