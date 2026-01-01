科學人／只能在家大便！研究揭「不是龜毛」：社交壓力的終極試煉場
你是不是那種「非自家馬桶不拉」的人？出門在外，寧願肚子翻江倒海，也要撐到回家。這種被戲稱為「排便恐懼症」、「大便焦慮」的狀況，在醫學上有正式名稱：害羞腸綜合症（parcopresis）。德國人甚至直接稱它為 Heimscheißer，意思差不多就是「只能在家上大號的人」。對患者來說，公共廁所不是解放之地，而是社交壓力的終極試煉場。只要想到要在外面上廁所，就可能心跳狂飆、冒冷汗、噁心想吐，結果越緊張越拉不出來。
⭐2025總回顧
怕的不是馬桶，是別人的眼光
研究顯示，這種焦慮其實相當常見。一項針對澳洲大學生的調查發現，超過14%的人會因焦慮刻意避開公共廁所。真正的導火線，多半不是衛生問題，而是「被看見、被評價」的恐懼。聲音會不會太大？味道會不會被嫌？坐太久是不是很怪？心理學家指出，害羞腸綜合症本質上可視為社交焦慮症的一種表現，患者往往對自己有嚴苛的負面想像，核心害怕的，其實是被別人否定。
忍住不拉，腸道真的會抗議
問題是，腸道不會理解你的社交壓力。長期忍便，糞便在結腸裡被吸走更多水分，只會變得又乾又硬，導致慢性便秘。接著可能出現痔瘡出血、肛裂疼痛，嚴重時甚至發生直腸脫垂與失禁。英國曾通報一個極端案例：一名青少女因嚴重排便恐懼，最久憋了近兩個月，導致結腸異常膨大、壓迫胸腔，最終引發致命後果。這不是危言聳聽，而是「一直忍」可能付出的真實代價。
解方不是硬撐，而是把大便這件事變簡單
治療害羞腸綜合症，不能只叫人「放輕鬆」。醫學與心理治療通常要雙管齊下。腸胃科醫師會先協助改善便秘，例如調整飲食、藥物與如廁習慣。臨床上常用一個好記的原則：SEN 技巧──Six minutes（坐馬桶不超過六分鐘）、Enough fibre（攝取足夠膳食纖維，男性約30公克、女性25公克）、No straining（不用力硬擠）。同時，認知行為治療（Cognitive Behavioural Therapy）被視為第一線心理治療方式，透過循序漸進地練習在不同公共廁所如廁，慢慢瓦解「一定會出糗」的恐懼。最重要的是，如果你真的被這件事困擾，請找醫師與心理專業者幫忙，別再讓腸子替你的焦慮買單。
資料來源：
1.Parcopresis Restricts Where People Can Poop. Here's Why It's a Problem. : ScienceAlert
（本文出自2025.12.16《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言