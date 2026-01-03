科學人／老闆的大腦真的和你不一樣！神經多樣性如何從「缺陷」變「超能力」？

如果你曾被診斷出注意力不集中、容易衝動的ADHD（俗稱過動症）症狀，或是有些微讀寫困難（dyslexia）的困擾，而覺得自己與主流的「神經典型」（neurotypical）社會格格不入，你絕非特例。上千年來，人類心智在社交、學習、注意力等方面的多樣性，一直被醫學界套上「缺陷」或「異常」的標籤。然而，近期一群研究團隊試圖引發一場神經科學界的思維革命：那些被視為「障礙」的特質，可能正是創業行動、驅動創新和創造財富的隱藏引擎。

認知「非典型」，產出「高價值」

在一本剛出版的學術專刊《創業學中的神經多樣性》（Neurodiversity in Entrepreneurship）中，團隊彙整了全面的理論框架和實證資料，旨在將人們對神經多元特質的理解，從傳統的「缺陷取向」轉向「優勢取向」。

研究團隊強調，神經多樣性（neurodiversity）絕非旁枝末節，而是理解當代創業精神的核心。首先，神經多元的特徵，即便伴隨獨特挑戰，也能增強創業情境下的表現。其次，透過刻意的團隊設計和適當的支持結構，神經多元個體組成的團隊合作表現，能超越單純的神經典型團隊。最後，團隊整合了神經科學、社會認同理論等跨學科方法，從生物學基礎上理解企業家的大腦認知，進而證明神經多樣性能夠創造價值。

從「病理學」到「生物多樣性」的典範轉移

「神經多樣性」一詞，描述的是人腦和認知功能天生具備的多樣性，就像生物多樣性（biodiversity）描述物種的差異一樣。這一框架包含了多種與神經發展相關的族群，例如自閉症（autism spectrum）、ADHD、讀寫障礙、計算障礙等。最初提出神經多樣性概念的英國倫敦大學伯貝克學院榮譽院士辛格（Judy Singer）就倡議，諸如自閉等特質不該被視為疾病，而是大腦的另一種運作方式。

長期以來，企業和政策制定者將這些「非典型」狀態視為純粹的臨床挑戰，因此很可能錯失了這群人的潛在勞動力與創新能力。研究共同作者、英國薩里大學的神經科學家馬薩羅（Sebastiano Massaro）博士說：「大眾展示出的行為應對，就像神經多樣性意味著缺陷一樣。」他強調，生物學證據顯示，這些特質分佈於一個連續光譜，能在創業環境中能帶來寶貴的優勢。因此，這項專著提供一個「有根據的解釋」，將神經機制與創業行為直接聯繫起來，以補足學術界和商業實務上的知識缺口。

神經質可能有助於你創業成功？

研究團隊進行的這項系統性回顧，聚焦於2011年至2023年間發表的139篇論文，並特別利用了組織神經科學的證據，涵蓋了大腦活動和與ADHD、讀寫障礙及雙相情緒障礙症（bipolar disorder）等相關的遺傳機制。透過深入分析，研究確立了神經多元個體在創業場域中的獨特優勢。

例如，患有ADHD的企業家，通常表現出高水準的「創業警覺性」，在創新和承擔風險方面表現強勁。讀寫障礙的企業家則發展出「充分授權策略」來彌補閱讀和書寫的不足，反而加速了業務的增長。知名案例包含有著嚴重的閱讀障礙症，創立維珍（Virgin）集團的傳奇企業家布蘭森（Richard Branson）。

至於與雙相情緒障礙相關的特質，則與高度的創造力、新靈感和追求大膽事業的意願呈現高度正相關。馬薩羅直言：「簡而言之，我們需要停止將它們視為需要修復的問題。如果學界、業界和政府忽視這些生物學基礎對創業的影響，他們可能會錯過隱藏在眾目睽睽之下的寶貴能力。」

思維轉向：從「缺陷」到「優勢」

這項研究成果對未來科學、醫學和政策深具啟發性，它將有效促使社會和企業界將對待神經多樣性的態度，從「尋求正常化」轉向「重視差異」。神經多樣性運動的倡議者認為，將大腦的變異性視為人類學上的個體差異，具有潛在優劣勢，而不是「疾病」或「異常」。這種思維轉向的社會能為那些過去被錯誤認定為不適任工作的人，提供一條邁向工作與平等的途徑。

團隊主張應發展實用的組織策略，積極利用神經多元的優勢。自身就是亞斯伯格症的知名作家、自閉症權益倡議者羅賓遜（John Elder Robison）曾指出，神經多元帶來的障礙與優勢可能是不可分割的。他觀察到：「當99個神經結構相同的人無法解決某個問題時，往往是那1%與眾不同的人握有關鍵。」這意味著，未來的科學研究應持續探索，如何在支持性就業、教育和社會結構調整中，進一步實現「適性揚才」的目標，讓每種獨特的認知都能在群體中發揮所長。

（本文出自2025.12.18《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）