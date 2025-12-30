科學人／裝甜點是「另一個胃」？身體與大腦聯手靠「時間差」幫忙開綠燈
你一定遇過這種時刻：大餐剛結束，整個人癱在椅子上，心裡默念「我真的不行了」，但當甜點出現，態度立刻軟化。日本人甚至幫這種現象取名叫「別腹（べつばら）」，直譯就是「另一個胃」。雖然人體構造裡沒有祕密隔間，但這種感覺普遍到值得科學認真對待。事實上，這不是想像力太豐富，而是身體與大腦默契十足地聯手演出。
胃其實很會撐場面
很多人以為胃像一個硬梆梆的袋子，裝滿就沒得商量；但實際上，它超有彈性。進食時，胃會啟動「胃適應」機制，讓平滑肌放鬆，在不明顯增加壓力的情況下騰出更多空間。更妙的是，甜點大多柔軟、結構簡單，對胃來說幾乎不用費力攪拌。主菜可能已經讓你覺得「滿到天靈蓋」，但冰淇淋或慕斯對胃而言，工作量小很多，自然比較容易再塞一點。
真正的推手，其實在腦袋
甜點能上場，靠的不只是胃的彈性，而是大腦的獎賞系統。人類進食不只為了補充能量，還有一條「享樂性飢餓」（hedonic hunger）的路線，專門負責好不好吃、值不值得。甜味特別容易刺激多巴胺分泌，暫時壓過「我已經飽了」的訊號。再加上「感官特異性飽足感」的效果——同一種味道吃久會膩，換成甜的、冰的、奶香的，大腦立刻重新振作，於是你突然又「可以多吃一點點了」。
時間差與文化，替甜點開綠燈
甜點在消化上也佔盡便宜。相較於高脂肪或高蛋白食物，糖類與碳水化合物離開胃部較快，主觀上更不佔空間。再來，讓人真正感到「我真的飽了」的腸道荷爾蒙，往往要 20 到 40 分鐘才完全發揮作用。很多人就是在這段空窗期，被甜點成功說服。加上節慶、聚餐與「甜點是獎勵」的文化暗示，大腦早在第一口之前就開始期待。 所以下次看到有人對主菜投降，卻對蛋糕毫不猶豫，請放心，那不是矛盾，而是一套運作得相當漂亮的人體設計。
（本文出自2025.12.26《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
