國際小學堂／社群禁令惹議 澳洲研究影響力

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
澳洲對孩童的社群媒體禁令十日生效。圖為兩名青少年十一月廿二日在雪梨使用手機。路透
澳洲對孩童的社群媒體禁令十日生效。圖為兩名青少年十一月廿二日在雪梨使用手機。路透

澳洲對未滿十六歲孩童的社群媒體禁令生效。專家說，該規定將使澳洲成為現實中的實驗室，使世人更加理解社媒對年輕人的影響。有澳洲研究人員著手招募十三至十六歲青少年參與研究，以評估該禁令對他們健康有何影響。

反對禁令者：弱勢孩童處境將更脆弱

澳洲十二月十日獨步全球實施上述禁令。支持者說，已有愈來愈多研究透露，上網時間過長會損害青少年的健康，但反對者主張，仍缺乏充分確切證據來證明這項新法的合理性，而且這可能讓處境脆弱的孩童因無法使用社媒而與他人隔絕，弊大於利。

法新社十二月稍早報導，領導英國劍橋大學一項數位心理健康計畫的奧本說，青少年的大腦仍持續發展，一直到廿歲出頭，已有大量觀察性的研究追蹤指出，青少年對科技產品的使用，和其心理健康狀況惡化有相關；這些研究通常基於調查。

但奧本說，很難藉此得出肯定的結論，因為手機高度融入日常生活，年輕人可能本來就有心理健康方面苦惱，這才轉向使用社媒；澳洲的社媒禁令實際上提供一道窗口，可藉以了解現實中的狀況，因此對該禁令從事評估相當重要。

世衛調查：逾一成青少年社媒成癮

世界衛生組織二○二四年調查發現，一成一的青少年難以克制自身社媒使用。另有研究顯示，過度使用社媒與睡不好、身體形象、在學表現與情緒困擾有關連。一項針對美國學生的二○一九年研究發現，每天使用社媒逾三小時者，心理健康問題的風險可能較高。

部分專家認為現在是行動良機。澳洲精神科醫師海姆說，認為這不是科學問題，應是價值問題，「我們討論的是網路霸凌、輕生風險等」；相關問題的證據與日俱增，例如二○一八年一項研究指出，中國大陸通訊軟體微信，與大腦局部灰質體積縮減有所連結。

有學者連署：孩童焦慮還有其他原因

但也有逾一四○位學者、倡議者和其他專家連署公開信，提醒這次禁令太過粗糙。簽署人之一、澳洲昆士蘭理工大學數位媒體教授布倫斯說，人們都說社媒使孩童變焦慮，因此要禁止，但孩童焦慮的原因可能還有更多，包括疫情時停課的壓力，以及擔憂烏克蘭、加薩戰事等。

也有人擔心，社媒被禁後，部分青少年可能被推向瀏覽更極端、邊緣的網站。關注網路影像暴力和深偽問題的社運人士馬丁說，鑒於澳洲執法的歷史紀錄，恐怕這次禁令帶來幫助極少。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

澳洲 社群 青少年 心理諮商

