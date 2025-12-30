聽新聞
國際小學堂／澳洲禁令 考驗平台驗證用戶年齡

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
澳洲對孩童的社媒禁令十日生效，九日可見雪梨一名十三歲少年的Snapchat帳戶因年齡驗證被封鎖。法新社
澳洲對孩童的社媒禁令十日生效，九日可見雪梨一名十三歲少年的Snapchat帳戶因年齡驗證被封鎖。法新社

澳洲自十二月十日起，禁止未滿十六歲孩童使用TikTok、臉書和ＩＧ等十大主流社群媒體。但考量隱私，澳洲告知這些社媒不能要求用戶必須出示政府所發身分證件。部分平台已尋求第三方年齡驗證服務，他們會透過何種科技來驗證年齡？

部分平台 透過第三方服務驗證

澳洲去年十一月通過法律，要求主要社媒平台阻擋未滿十六歲孩童，該法十日生效，創下全球首例。孩童和其家長不會因違規受罰，但社媒業者若未採取合理措施擋下未滿該年齡的用戶，恐面臨最高四九五○萬澳元（約台幣十點三億元）罰款。

法新社十二月稍早報導，營運社媒的科技巨頭將實施多層安全措施，來抓出年齡未達門檻的用戶。檢查用戶年齡乍聽很簡單：只需要求用戶掃描護照、駕照或其他正式身分證件，不就能證明年齡嗎？

但先不說孩童可能冒用親朋好友的證件，掃描身分證帶來的隱私疑慮，可能使十六歲以上用戶也對申請社媒帳號產生疑慮。因此澳洲已告訴各社媒平台，即使用戶年齡存在疑慮，也不能要求用戶必須出示政府發行的身分證件。

對選擇使用身分證件驗證年齡的用戶，部分平台正利用第三方服務，來讓驗證過程更順暢。例如，Snapchat的用戶可透過澳洲的銀行帳戶驗證年齡，或向總部在新加坡的年齡驗證服務「k-ID」提供身分證件。Snapchat母公司Snap說，用戶提交的文件只會用於驗證年齡，該公司所收集資訊僅限於用戶是否達到年齡門檻。

分析年齡 透過照片與關注內容

Snapchat用戶還可拍攝自拍照，來讓k-ID估算年齡。這項驗證技術如今備受關注。旗下有ＩＧ、臉書等平台的Meta，已委託另一家倫敦新創公司「Yoti」來處理用戶身分證和自拍照的年齡檢查。Yoti執行長圖姆說，演算法將隨著時間，變得非常擅長觀察，以判斷某張臉和某些特性看起來像幾歲。

Yoti的人工智慧（ＡＩ）可在一分鐘內估算某用戶年齡，熱門短影音平台TikTok也使用Yoti的服務。

Yoti說，其工具應能判斷鏡頭前的是真人、照片或是影片，對人臉進行數位分析後也將刪除所有資料。有人則擔心，若用戶年齡非常接近但未滿十六歲，或找到新方法來騙過系統，可能產生錯誤的驗證結果。

不過社媒平台掌握大量數據，尚有幾種其他方法可以估計用戶年齡。並不是所有澳洲的社媒用戶都得證明自身年齡，只有被懷疑持有未達年齡帳戶的用戶才需要，Meta已開始根據用戶創立帳戶時的提供的年齡等資訊，來停用相關帳戶。

社媒也掌握用戶的若干行為模式，包括他們會觀看哪些內容。青少年更可能搜尋怎麼打電動，而不是怎麼清理蓮蓬頭的水垢。另外還有用戶活動的時間，例如上課日可能較少在社媒活動等。來自好友的生日祝福訊息，也可能提到某用戶年齡，進而成為線索。或者也可檢視用戶的電郵地址，是否曾用於通常由成年人辦理的業務。

澳洲總理艾班尼斯12月10日在雪梨舉辦烤肉活動，宣布青少年社群媒體禁令生效，希望青少年多參加戶外活動避免沉迷網路。美聯社
澳洲總理艾班尼斯12月10日在雪梨舉辦烤肉活動，宣布青少年社群媒體禁令生效，希望青少年多參加戶外活動避免沉迷網路。美聯社

外界疑慮 辨識工具可靠性不足

澳洲電子安全委員辦公室委員葛蘭特說，透過使用「一系列有效技術和工具」，將有助避免年齡驗證錯誤，並緩解隱私疑慮。但澳洲政府已預見，任何解決方案都不可能百分之百有效，叛逆的青少年將想方設法規避法律，各平台將需要自行制定措施來防範。

年齡驗證技術公司「Verifymy」的盧勒姆說，年齡驗證將面臨挑戰，其估算方法可能不會對每個用戶都成功，尤其是那些剛滿十六歲，但還沒有身分證件、或不想用證件來驗證年齡者。

英國廣播公司十二月報導也說，有人擔心年齡驗證技術可能擋下十六歲以上者，卻讓未達年齡門檻者通過。澳洲政府自家報告即發現，臉部辨識技術對青少年族群的可靠性最低。

外界也對潛在罰款金額有質疑，例如臉書前高階主管希勒說，Meta大約不到兩小時就能賺到五千萬澳元。評論家還預測，ＶＰＮ翻牆情況將大增。另有人認為，教育孩童如何使用社媒會比禁用更有效。澳洲通訊部長威爾斯十一月就坦言，這項禁令可能不完美，過程可能有些混亂，「重大改革都是如此」。

