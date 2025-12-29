圖解時事素養／食物中毒與危害 圖解邦克列酸為何會致命
生活中許多事件的發生都隱含著科學原理，新聞報導中的科學你看懂了嗎？是否可以聯想到曾經學習過知識呢？這次讓力宇教育的Ruby老師帶大家一起來了解「邦克列酸」。
自然新聞
【2024-03-30 05:50 聯合報／資訊圖表小組整理】
寶林茶室食物中毒案，29日再新增3名通報案例，累計21人通報。衛福部公布最新採檢結果，除了2名死者體內驗出「米酵菌酸」，其餘6名住院患者也驗出米酵菌酸，定調此次中毒原因是米酵菌酸引起，且案情集中在寶林茶室未再外擴。
《大考，真的有考》
★113年分科測驗生物科試題★
知識廣角鏡
力宇教育的《圖解時事素養》課程，專業講師群除了帶領同學們進行新聞閱讀理解，也教大家圖表如何判讀，並且連結課本中的課程知識、補充最新資訊，讓同學們的學習以學校課程為中心，向外延伸廣度，增加生活素養。
挑戰看看
除了課程影片外，也有相關素養試題的練習，並搭配有解析影片，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！
