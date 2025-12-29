最近冷氣團發威，全臺有感，知曉季節已轉換為冬季，紛紛拿出暖暖包、羽絨衣、電熱毯、電暖器等保暖用品。

我們都知道一年分為春夏秋冬四個季節，閱讀古典詩文時，由於詩人常會藉景抒懷，若不清楚詩文所描述的季節，可能無法推知作者寫作當下的心境，因此得根據相關字眼加以判別。

例如「斗杓」是北斗七星中，第五至第七顆星的合稱，形如酒斗之柄，是古人用以定時間和季節的依據。《老殘遊記》：「歲月如流，眼見斗杓又將東指了。」斗柄指向東方，表示春季來臨。

「晝長吟罷蟬鳴樹，夜深燼落螢入幃。」（翁森〈四時讀書樂〉），「金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。」（秦觀〈鵲橋仙〉），「黃梅時節家家雨，青草池塘處處蛙。」（趙師秀〈約客〉），想知道這些詩詞描寫的是哪一個季節嗎？現在就跟著林伶老師學習，一起擴充我們的語文知識庫吧！

相關新聞 圖解時事素養／食物中毒與危害 圖解邦克列酸為何會致命 目前108課綱的教育重視素養的養成，新聞報導是最平易近人的可用素材，力宇教育特別推出《圖解時事素養》課程，由力宇教育各科目專業講師群… 2025-12-29 16:47 語文一點通／四季判別 最近冷氣團發威，全臺有感，知曉季節已轉換為冬季，紛紛拿出暖暖包、羽絨衣、電熱毯、電暖器等保暖用品。 我們都知道一年分為春夏秋冬四個季節，閱讀古典詩文時… 2025-12-29 16:06 寫作教室／資料只是配角！師解析「讓圖表實例說話」 寫出更有深度論述 批閱文章時，有時會發現圖表分析題，同學花了大半篇幅在描述數字，但對於成因、現象毫無描述，又或者引用一堆例子，但不清楚這些... 2025-12-28 21:30 科學人／土衛六海洋論被推翻？最新研究：泰坦冰殼下可能是「冰沙世界」 長久以來，土星最大衛星「泰坦」（Titan）一直被視為太陽系中最可能藏有地下海洋的天體之一。在厚達數十公里的冰殼之下，科學家曾描繪出一片廣闊的液態水層，不僅能解釋泰坦的內部結構，也讓它成為尋找外星生命 2025-12-27 09:36 紐時賞析／在Instacart買雜貨 同品不同價 On a Thursday in early September, more than 40 strangers logged in to Instacart, the grocery-shopping app, to buy eggs and test a hypothesis. 2025-12-27 05:55 紐時賞析／北極暖化 毒水染紅阿拉斯加河川 Record-setting temperatures and rainfall in the Arctic over the past year sped up the melting of permafrost and washed toxic minerals into more than 200 rivers across northern Alaska, threatening vital salmon runs, according to a report card issued by federal scientists. 2025-12-27 01:29

商品推薦