語文一點通／四季判別
最近冷氣團發威，全臺有感，知曉季節已轉換為冬季，紛紛拿出暖暖包、羽絨衣、電熱毯、電暖器等保暖用品。
我們都知道一年分為春夏秋冬四個季節，閱讀古典詩文時，由於詩人常會藉景抒懷，若不清楚詩文所描述的季節，可能無法推知作者寫作當下的心境，因此得根據相關字眼加以判別。
例如「斗杓」是北斗七星中，第五至第七顆星的合稱，形如酒斗之柄，是古人用以定時間和季節的依據。《老殘遊記》：「歲月如流，眼見斗杓又將東指了。」斗柄指向東方，表示春季來臨。
「晝長吟罷蟬鳴樹，夜深燼落螢入幃。」（翁森〈四時讀書樂〉），「金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。」（秦觀〈鵲橋仙〉），「黃梅時節家家雨，青草池塘處處蛙。」（趙師秀〈約客〉），想知道這些詩詞描寫的是哪一個季節嗎？現在就跟著林伶老師學習，一起擴充我們的語文知識庫吧！
