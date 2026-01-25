寫作教室／情意題不只在問「我」 從個人經驗出發連結群體「寫成我們」

情意題的題目看似在問「你的經驗」，實則在考驗我們能否從個人經驗中出發，連結群體共感。無論是「溫暖的心」、「感思與情懷」、「生命縫隙」，還是「處境的特殊與內在孤獨」，這些主題都不只是私人的，更是指涉著普遍大眾的人生課題。許多同學在寫作情意題時，容易陷入過度自我的困境，整篇文章只有「我感覺」、「我認為」，讀來像是封閉的獨白，談的永遠只有「我」，而沒有「我們」；總是在文章中同理了自己，卻未能表現對他人的、世界的理解。

好的情意書寫，應該讓讀者產生「我也曾如此」的共鳴，甚至看見更廣闊的生命風景。具體來說，即是先從自身經歷、情感或觀察寫起。然後，再將個人的感受連結到更廣泛的群體經驗。最後，再從具體的人物、事件或物品出發，深入挖掘其背後代表的意義，延伸到抽象的社會議題或普遍的情感。

如108年學測情意題〈溫暖的心〉，我們可以這樣構思：在公車上看見路人幫忙指引盲人過馬路，想到自己曾經不便偶然間受到的幫助（第一步），再連結到社會上許多默默付出的人──清潔工、志工、匿名捐款者都在用自己的方式讓世界變得更溫暖（第二步），最後提出「善意是一種選擇，而每個選擇都在改變世界」（第三步）的觀點。這種從「我」到「我們」的延伸，正是情意題要考察的思考深度。

同學應該謹記，連結群體並不是生硬地在文章中堆砌名人例證或社會議題，而是真誠地想我們的經驗是如何與他人的生命產生共鳴。由一年見一次住在鄉下的奶奶，想到社會上那些獨居無依的老人；由自家寵物的離世，想到那些流落街頭無人聞問的流浪動物們。由此，我們會發現，當把故事放在更大的視角中，它將會變得更有溫度，也更有力量。