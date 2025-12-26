選科系職業輕鬆談／以文字帶路、用感官書寫世界 旅遊作家

【力宇教育、克里斯‧李作家】

將旅行經驗化為文字，傳達世界各地風景、人文與故事，旅遊作家透過寫作引領讀者隨行探索世界。對許多熱愛旅行、文化與文字表達的學生而言，旅遊作家是一個充滿憧憬的職業選擇，然而，這份浪漫工作的背後需要什麼樣的能力、如何累積經驗，又該如何將興趣轉化為職業生涯？讓我們一起揭開旅遊作家的神秘面紗。

臺灣國、高中教育環境裡，很少著墨各種職業類型、就業環境的介紹，大部分的同學並不知道自己所選擇的志願科系，是否真如自己想像的模樣，又或者在未來能否幫助到個人就業與職業成就。

為此，力宇教育特別邀請了不同職業類型的專家，讓職場上的專家帶大家更了解真實的工作內容、產業的現況與未來發展、進入產業需要具備的特質、待遇福利等等，以提供同學們更好的建議與方向。

職業輕鬆談系列第十二集，我們邀請克里斯‧李作家，與大家分享旅遊作家的創作歷程。克里斯．李指出，旅遊作家並非得是單一、全職的身分，而是以斜槓或多重角色的形式存在，結合寫作、攝影、企劃或其他專業，逐步累積作品與影響力。

克里斯‧李也強調，旅遊書寫的核心並不只是「去了哪裡」，而是如何運用感官與觀察力，將旅途中的細節轉化為文字。從視覺、嗅覺、聽覺、味覺到觸覺，甚至是對環境與人事的整體感受，都是構成作品深度的重要元素。唯有持續練習觀察、記錄與表達，才能讓旅行經驗真正成為具有價值的創作素材。

想了解更多旅遊作家的創作日常，請見本集訪談影片！

