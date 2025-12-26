快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

閱讀數學／涼感指數是什麼？

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
炎熱夏季夏天示意圖。圖／AI生成
炎熱夏季夏天示意圖。圖／AI生成

涼感被在這幾年的討論度非常高。而被子涼不涼，可不是廠商說了算。凡是需要掛上「涼感」兩個字，都需要送驗，檢測出「涼感指數 Q-max」超過一定數字以上，才算有涼感效果。涼感被主打「蓋比不蓋更涼」，原理是透過紡織品在接觸人體皮膚的瞬間，帶走部分熱量，進而讓人感覺到涼爽。涼感指數正是量化瞬間帶走的熱量有多少。

⭐2025總回顧

涼感指數最常見的單位是：瓦特每平方公分（W/cm²）。

➀瓦特（W）：功率，代表能量轉移的速率。1瓦特等於每秒轉移1焦耳的能量。也就是指這塊「吸熱海綿」吸熱的「馬力」有多大。馬力越大，吸熱越快，感覺越涼。

➁平方公分（cm²）：面積。皮膚與涼感被接觸的單位面積。1平方公分大概是半個指節的大小。

​所以，W/cm² 這個單位的意義就是：「當你的皮膚接觸到涼感被時，每一平方公分的皮膚面積上，每秒有多少瓦特的熱量被涼感被帶走。」

測驗涼感指數前，會先把涼感被裁成20 × 20公分的大小，放在20℃的環境中24小時。接下來，會把涼感被放在一塊溫度25℃的「冷板」上面，猜測可能是模擬涼感被待在冷氣房裡的溫度。等涼感被表面的溫度也達到25℃時，再從上方放一塊35℃的「熱板」下來，推論可能是模擬人體溫度，並把溫差控制在10度，再偵測瞬間最大熱量流失值，就可以得到涼感指數啦！

根據機能性暨產業用紡織品認證與驗證評儀委員會所公布的規範，只要測出來的數字達到0.13，就符合涼感的標準。數字越大，感到「透心涼」的效果越明顯。沒想到，我們在夏天時穿的涼感衣服，背後也需要經過精密的數學測量吧。那你同時也可以思考看看，發熱衣、保暖衣這些機能性的冬天服飾，是否也有類似的道理在背後呢？

閱讀數學 數感實驗室 冷氣 能量 發熱衣

賴以威（數感實驗室）

追蹤

相關新聞

閱讀數學／涼感指數是什麼？

涼感被在這幾年的討論度非常高。而被子涼不涼，可不是廠商說了算。凡是需要掛上「涼感」兩個字，都需要送驗，檢測出「涼感指數 Q-max」超過一定數字以上…

選科系職業輕鬆談／以文字帶路、用感官書寫世界 旅遊作家

【力宇教育、克里斯‧李作家】 將旅行經驗化為文字，傳達世界各地風景、人文與故事，旅遊作家透過寫作引領讀者隨行探索世界。對許多熱愛旅行、文化與文字表達的學生而言，旅遊作家是一個充滿憧憬的職業選擇，

新聞中的公民與社會／研究曝「AI可取代美11.7%勞動力」 未來恐現何種情況

美國麻省理工學院昨天發布研究指出，人工智慧(AI)目前已能取代美國11.7%的勞動力，相當於涵蓋金融、醫療和專業服務等領域達…

好讀周報／與愛滋共存！治療可達「U=U」 聯合國設重要目標盼2030前達成

你可能聽過愛滋病這個名字，或許在新聞、電影，或是不經意的談話中認識它。但你真的了解它嗎？它離我們很遠嗎？或者，它其實比我們想像的更靠近？

好讀周報／與愛滋共存…特定途徑傳染 與性傾向無關

你可能聽過愛滋病這個名字，或許在新聞、電影，或是不經意的談話中認識它。但你真的了解它嗎？它離我們很遠嗎？或者，它其實比我們想像的更靠近？

好讀周報／藝術有汙染權利？蔡國強AI設計龐畢度閉幕引質疑

「當AI能為自己設計整場煙火，並將自己的聲音轉化成流利英語，向國際觀眾闡述創作理念時，人類是否就進入更全面的自由？」這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。