閱讀數學／涼感指數是什麼？

涼感被在這幾年的討論度非常高。而被子涼不涼，可不是廠商說了算。凡是需要掛上「涼感」兩個字，都需要送驗，檢測出「涼感指數 Q-max」超過一定數字以上，才算有涼感效果。涼感被主打「蓋比不蓋更涼」，原理是透過紡織品在接觸人體皮膚的瞬間，帶走部分熱量，進而讓人感覺到涼爽。涼感指數正是量化瞬間帶走的熱量有多少。

涼感指數最常見的單位是：瓦特每平方公分（W/cm²）。

➀瓦特（W）：功率，代表能量轉移的速率。1瓦特等於每秒轉移1焦耳的能量。也就是指這塊「吸熱海綿」吸熱的「馬力」有多大。馬力越大，吸熱越快，感覺越涼。

➁平方公分（cm²）：面積。皮膚與涼感被接觸的單位面積。1平方公分大概是半個指節的大小。

​所以，W/cm² 這個單位的意義就是：「當你的皮膚接觸到涼感被時，每一平方公分的皮膚面積上，每秒有多少瓦特的熱量被涼感被帶走。」

測驗涼感指數前，會先把涼感被裁成20 × 20公分的大小，放在20℃的環境中24小時。接下來，會把涼感被放在一塊溫度25℃的「冷板」上面，猜測可能是模擬涼感被待在冷氣房裡的溫度。等涼感被表面的溫度也達到25℃時，再從上方放一塊35℃的「熱板」下來，推論可能是模擬人體溫度，並把溫差控制在10度，再偵測瞬間最大熱量流失值，就可以得到涼感指數啦！

根據機能性暨產業用紡織品認證與驗證評儀委員會所公布的規範，只要測出來的數字達到0.13，就符合涼感的標準。數字越大，感到「透心涼」的效果越明顯。沒想到，我們在夏天時穿的涼感衣服，背後也需要經過精密的數學測量吧。那你同時也可以思考看看，發熱衣、保暖衣這些機能性的冬天服飾，是否也有類似的道理在背後呢？

