新聞中的公民與社會／研究曝「AI可取代美11.7%勞動力」 未來恐現何種情況

一、時事掃描

二、命題趨勢

AI已能覆蓋美國逾一成技能，衝擊集中於例行與資訊處理，使技能層次重排，而非單純職業消失。此發展與機械化取代藍領、電腦削弱打字職、平台經濟重塑媒體與零售的歷史過程相似，但波及範圍更廣、速度更快，可能深度改變白領的薪資分布與就業風險。本新聞命題焦點：AI改變技能需求、例行技能被取代、技能重新排序、薪資與就業風險再分配、勞動市場調整。SDGs目標：SDG8體面工作與經濟成長、SDG9產業創新與基礎建設、SDG10減少不公平。

三、牛刀小試

美國麻省理工學院(MIT)與橡樹嶺國家實驗室運用「冰山指數」分析美國勞工的技能內容，將1.51億名勞工拆解成3萬多項技能，評估哪些技能已能被人工智能(AI)覆蓋。研究指出，AI並非直接取代某一職業，而是改變各工作中不同技能的相對重要性。當AI能執行例行處理、資料彙整、文件審核等重複性技能時，企業會調整流程並重新配置人力；反之，涉及判斷、溝通、整合等技能，則變得更加關鍵。隨著技能需求重新排序，若勞工無法調整自身技能組合，未來可能面臨薪資報酬與就業風險重新分配的挑戰。根據此研究發現研判，未來最可能出現何種現象？

(A)縮小不同技能之間的內涵差異，使勞工更容易在部門間轉換技能，並有效降低未來就業上的失業風險

(B)降低企業使用例行技能的整體成本，使公司更可能擴大對例行技能需求，並提高相關勞工的聘用規模

(C)降低重複性技能在工作中的重要性，若勞工未能吸收新技能，將更容易面臨長期性的結構性失業風險

(D)強化高階技能在工作的核心地位，使例行技能勞工被取代之風險升高，但可能因此獲得補償性薪資

答案：C

解析：(A)AI會拉大可被替代技能、不可替代技能之差距，勞工跨部門調整更困難，失業風險不會降低。(B)AI減少例行技能需求後，企業會縮減例行技能之人力，而非因成本降低而擴大雇用。(C)AI取代例行技能，若勞工無法補足新技能，將無法銜接需求提高的工作，將出現結構性失業。(D)例行技能愈容易被AI取代，此技能的需求將下降、薪資停滯或下降。不會因被取代風險升高而出現補償性薪資。

四、歷屆試題

某國過去助產與育後照顧皆由助產士負責，醫師只在產婦難產時才介入協助。但後來人們認為新生兒應由醫師在醫院接生，才是進步的醫療，政府因而以行政命令，規定助產士須在醫師監督下才能從事助產工作。該國推動全民健保後，傳統助產工作並未納入健保給付，使助產士與相關教育幾近消失。助產士行業所面臨之失業類型與下列何者最相似？(2024分科)

(A)八○年代臺灣紡織產業外移，造成國內工作機會減少

(B)新冠肺炎疫情導致景氣衰退，觀光產業因而裁減人力

(C)薑母鴨店家的旺季在冬季，一到夏季就有員工會失業

(D)學生畢業要找工作，不一定能夠立刻媒合到合適公司

答案：A

