好讀周報／與愛滋共存！治療可達「U=U」 聯合國設重要目標盼2030前達成

文／黃蕙欣

●走對人權的路 用愛取代偏見

2024年，聯合國的愛滋病防治主題是「走對人權的路／Take the Rights Path」，為什麼這樣說？因為在社會上，有些比較容易感染愛滋病毒的特定人群，常常因為害怕被別人用奇怪的眼光看待（歧視）或擔心被貼上不好的標籤（汙名）。所謂的汙名化，意指社會針對某一特定群體或個體，基於某些特徵（例如疾病、性傾向、種族等），貼上負面標籤，導致他們在社會上受到排斥、歧視、不公平的對待。這些原因讓他們不敢去醫院檢查，不敢去了解如何預防，也不敢接受治療，即使他們很需要這些幫助。假若整個社會能夠做到以下幾點：

①尊重每一個人：不論他是誰，有什麼背景，都有權利獲得健康。

②消除歧視與汙名：不嘲笑、不排斥任何因為疾病而需要幫助的人。

③保障健康權利：讓每個人都能公平地得到所需的衛教知識、預防方法和醫療服務。

有潛在風險的人比較敢主動篩檢，便能早點確認自己有沒有感染，若知道感染，也能更積極的治療：及早發現也能按時服藥、維持健康。所以Take the Rights Path意謂著我們應該齊心打造一條正確的人權之路——「尊重人權、消除歧視」，呼籲大眾用愛和尊重取代偏見，支持每個人有勇氣面對並處理自身的健康問題，才能真正阻斷愛滋病毒的傳播與擴散。

●用藥可有效控制 U=U共同努力

聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）設定了一個很重要的目標，希望在2030年前達成「95-95-95」：

●95%感染者知道自己感染愛滋病毒。

●95%知道自己感染的感染者，有接受治療。

●95%接受治療的感染者，病毒量成功受到抑制。

這代表他們體內的病毒幾乎測不到，不僅能維持自身健康，傳染給別人的機率也幾乎為零！我們稱之為U=U。

U=U在愛滋病防治領域是個非常重要的科學概念，我們可把這三個組成拆開來：

●U代表英文的Undetectable，意思是「測不到」。

●=就是「等於」。

●另一個U代表英文的Untransmittable，意思是「不具傳染力」。

意思是，對於一位HIV感染者來說，如果他們能夠穩定按時服用愛滋病治療藥物，並且經過醫學檢測，體內的病毒量已經非常低，低到儀器都「測不到」的程度。那麼，在這種情況下，這位感染者透過性行為，幾乎「不會」把HIV病毒傳染給他的性伴侶！

以往很多人經常說愛滋病很可怕，是不治之症。但在21世紀的今天，這句話已經不再完全正確了！簡單來說，隨著醫學的進步，愛滋病已經從過去的「絕症」變成一種可以透過藥物有效控制的慢性疾病，雖然還無法被「治癒」，但已經可以被「控制」了。這是一個非常重要的轉變。就像高血壓、糖尿病，感染者只要按時服藥，就能維持健康，過著正常的生活，甚至可以結婚生子。

2024年，台灣的愛滋防治預估可達成「92-96-95」，即92%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於2023年全球平均「86-89-93」。然而，要達成全球愛滋防治三零願景（零歧視、零感染、零死亡）的最大挑戰，不得不說得靠全面消除愛滋汙名與歧視。

●網路謠言別輕信 正確觀念破迷思

生活在科技與資訊發達的21世紀，面對愛滋病這個議題，最寶貴的態度莫過於理解、尊重與支持。請記住，不要輕易相信網路上的謠言或不實資訊，正確的知識是破除迷思的第一步。愛滋病並不是透過日常接觸就能傳染，你我可以更積極的將「U=U」（測不到病毒，不具傳染力）這個充滿希望的科學事實傳達出去。

愛滋病毒只是一種病毒，感染者只是生病的人，其實跟你我並無不同，他們值得被尊重，而不是被貼上標籤或受到道德審判。試著多一些理解與同理心，感受他們除了病痛之外，還要承受的心理壓力和社會壓力。一個溫暖的眼神、一句友善的問候，都可能成為他們生命中的光。

如果身邊有人需要幫助，我們可以鼓勵他們勇敢尋求專業協助；不妨嘗試主動在校園中分享正確的愛滋知識，讓更多人受益。當我們用知識為盾，用愛搭建橋梁，一同前行，就能真正打破歧視的無形之牆，讓愛滋病的疫情終結在我們的時代。 及早發現愛滋病，可以按時服藥，維持健康。(圖／歐新社)

