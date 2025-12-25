快訊

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

衰捲非法醫療風波…男星為自清曝光病歷 驚見「高劑量陽痿藥」處方

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／與愛滋共存…特定途徑傳染 與性傾向無關

聯合報／ 好讀周報
從培養的淋巴細胞出芽的HIV-1（綠色）的掃描電子顯微鏡照片。(圖／維基百科)
從培養的淋巴細胞出芽的HIV-1（綠色）的掃描電子顯微鏡照片。(圖／維基百科)

文／黃蕙欣

●特定途徑傳染 與性傾向無關

1981年6月，在美國發現一群年輕男性，他們出現了非常罕見的肺炎和皮膚癌。這些疾病通常只會發生在免疫系統非常差的人身上，這讓醫生十分困惑。後來美國科學家發布首份臨床病例報告。這個疾病隨後被正式命名為「後天免疫缺乏綜合症」即「AIDS／愛滋病」，由於最早的病例主要集中在男同性戀族群中，因此當時社會上曾錯誤地將其稱為「同志病」。這個名稱充滿歧視，也造成巨大的誤解。到了1983年，科學家們才成功分離出導致愛滋病的病毒，也就是HIV病毒。這種病毒以免疫系統為目標，削弱人們對感染和某些類型癌症的防禦系統，這是一種透過特定途徑傳染的病毒，與性傾向無關。

⭐2025總回顧

在當年缺乏有效藥物的年代，愛滋病在全球迅速蔓延，奪走了數百萬人的生命。那時候的社會對愛滋病充滿恐懼和無知。許多感染者不僅承受病痛，還要面對親友的疏離、社會的排斥，甚至失去工作、住所。一直到1996年，醫療史上有一爆炸性的發現，即「雞尾酒療法」，這是愛滋病治療史上的一大里程碑！它讓感染者的生命得以延續，大幅提升生活品質。從此，愛滋病才真正從「絕症」轉變為「慢性病」。

後來，經過許多醫學研究與經驗累積，醫界統整出愛滋病感染的基本重要途徑如下：

●懷孕、分娩和母乳餵養期間的母嬰傳播。

●與受感染者發生無保護措施的性行為。

●輸入受汙染血液、血液製品或移植受汙染組織。

●共用受汙染的注射器具（針頭、注射器）或刺青設備。

●透過使用汙染手術設備或其他鋒利器械。

在全球3990萬名愛滋病毒感染者中，有930萬人未接受挽救生命的治療，占總數近四分之一。因此，每分鐘就有一人死於愛滋病併發症。正因如此，世界衛生組織（World Health Organization, WHO）自1988年起將12月1日訂為世界愛滋病日，藉以呼籲全球針對困境積極進行相應的防治作為。

2023愛滋流行病學數據

●目前全世界HIV感染者：約3990萬人

●HIV感染者／婦女與兒童：53%

●HIV感染者／兒童：約140萬人

●生活樣態：多為低收入和中等收入國家

●迄今死於愛滋相關疾病的人數：約4230萬人

（資料來源／世界衛生組織）

●怕歧視不敢篩檢 延誤治療黃金期

社會對於HIV感染者的「汙名化」和歧視，像一道無形的牆，阻礙著他們的生活。歧視讓感染者害怕被發現，不敢篩檢、不敢就醫，導致病毒更容易傳播；歧視剝奪了感染者的基本人權和尊嚴，在看似公平的競爭中，他們被貼上的標籤，成了無法逾越的障礙，最後往往導致「延誤治療」，錯過了及早治療的黃金時期。

汙名化不僅是言語上的傷害，更是阻礙生命、剝奪希望的無形之牆。正因如此，2015年聯合國「永續發展目標」的其中一項，就是在2030年之前「終結愛滋病」！這並非意指要讓病毒完全消失，而是要讓愛滋病的疫情不再是全球性的重大威脅，大幅降低感染人數和死亡人數，消弭歧視。

愛滋病毒感染症狀大致流程。（製表／黃蕙欣）
愛滋病毒感染症狀大致流程。（製表／黃蕙欣）

愛滋病 病毒 好讀周報

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

替HIV傷者發聲 藥師：U=U狀況下、感染力微乎其微

北市隨機殺人4死11傷…路過民眾幫忙止血 衛生局揭染愛滋機率：不需擔憂

北車隨機殺人案1傷者愛滋帶原 羅一鈞曝19年前柏林雷同案件結局

北市隨機殺人案1傷者染愛滋 疾管署：病毒量已低到測不到、感染率低

相關新聞

新聞中的公民與社會／研究曝「AI可取代美11.7%勞動力」 未來恐現何種情況

美國麻省理工學院昨天發布研究指出，人工智慧(AI)目前已能取代美國11.7%的勞動力，相當於涵蓋金融、醫療和專業服務等領域達…

好讀周報／與愛滋共存！治療可達「U=U」 聯合國設重要目標盼2030前達成

你可能聽過愛滋病這個名字，或許在新聞、電影，或是不經意的談話中認識它。但你真的了解它嗎？它離我們很遠嗎？或者，它其實比我們想像的更靠近？

好讀周報／與愛滋共存…特定途徑傳染 與性傾向無關

你可能聽過愛滋病這個名字，或許在新聞、電影，或是不經意的談話中認識它。但你真的了解它嗎？它離我們很遠嗎？或者，它其實比我們想像的更靠近？

好讀周報／藝術有汙染權利？蔡國強AI設計龐畢度閉幕引質疑

「當AI能為自己設計整場煙火，並將自己的聲音轉化成流利英語，向國際觀眾闡述創作理念時，人類是否就進入更全面的自由？」這是...

科學人／從新竹最大蚊子館到兩天賺一億…巨城董事長李靜芳打造5E心法

「新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的路上。」這句形容新竹人的網路流行語，充份顯示新竹巨城引發的現象。巨城除了有購買力驚人的科技新貴，還有打太極拳的長者、溫習功課的學生、坐在地上畫畫的小朋友，巨城早已經

科學人／微小碎片殺傷力巨大！太空碎片氾濫成災 「清道夫」勢在必行

2013年的科幻電影《地心引力》（Gravity）以一場衛星爆炸引發的太空碎片危機作為故事開端。劇中，兩名太空人因人造碎片撞擊，太空船幾乎完全損毀，受困在太空軌道上。雖然物理學家認為電影中碎片雲擴散的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。