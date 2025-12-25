好讀周報／與愛滋共存…特定途徑傳染 與性傾向無關

文／黃蕙欣

●特定途徑傳染 與性傾向無關

1981年6月，在美國發現一群年輕男性，他們出現了非常罕見的肺炎和皮膚癌。這些疾病通常只會發生在免疫系統非常差的人身上，這讓醫生十分困惑。後來美國科學家發布首份臨床病例報告。這個疾病隨後被正式命名為「後天免疫缺乏綜合症」即「AIDS／愛滋病」，由於最早的病例主要集中在男同性戀族群中，因此當時社會上曾錯誤地將其稱為「同志病」。這個名稱充滿歧視，也造成巨大的誤解。到了1983年，科學家們才成功分離出導致愛滋病的病毒，也就是HIV病毒。這種病毒以免疫系統為目標，削弱人們對感染和某些類型癌症的防禦系統，這是一種透過特定途徑傳染的病毒，與性傾向無關。

在當年缺乏有效藥物的年代，愛滋病在全球迅速蔓延，奪走了數百萬人的生命。那時候的社會對愛滋病充滿恐懼和無知。許多感染者不僅承受病痛，還要面對親友的疏離、社會的排斥，甚至失去工作、住所。一直到1996年，醫療史上有一爆炸性的發現，即「雞尾酒療法」，這是愛滋病治療史上的一大里程碑！它讓感染者的生命得以延續，大幅提升生活品質。從此，愛滋病才真正從「絕症」轉變為「慢性病」。

後來，經過許多醫學研究與經驗累積，醫界統整出愛滋病感染的基本重要途徑如下：

●懷孕、分娩和母乳餵養期間的母嬰傳播。 ●與受感染者發生無保護措施的性行為。 ●輸入受汙染血液、血液製品或移植受汙染組織。 ●共用受汙染的注射器具（針頭、注射器）或刺青設備。 ●透過使用汙染手術設備或其他鋒利器械。

在全球3990萬名愛滋病毒感染者中，有930萬人未接受挽救生命的治療，占總數近四分之一。因此，每分鐘就有一人死於愛滋病併發症。正因如此，世界衛生組織（World Health Organization, WHO）自1988年起將12月1日訂為世界愛滋病日，藉以呼籲全球針對困境積極進行相應的防治作為。

2023愛滋流行病學數據 ●目前全世界HIV感染者：約3990萬人 ●HIV感染者／婦女與兒童：53% ●HIV感染者／兒童：約140萬人 ●生活樣態：多為低收入和中等收入國家 ●迄今死於愛滋相關疾病的人數：約4230萬人 （資料來源／世界衛生組織）

●怕歧視不敢篩檢 延誤治療黃金期

社會對於HIV感染者的「汙名化」和歧視，像一道無形的牆，阻礙著他們的生活。歧視讓感染者害怕被發現，不敢篩檢、不敢就醫，導致病毒更容易傳播；歧視剝奪了感染者的基本人權和尊嚴，在看似公平的競爭中，他們被貼上的標籤，成了無法逾越的障礙，最後往往導致「延誤治療」，錯過了及早治療的黃金時期。

汙名化不僅是言語上的傷害，更是阻礙生命、剝奪希望的無形之牆。正因如此，2015年聯合國「永續發展目標」的其中一項，就是在2030年之前「終結愛滋病」！這並非意指要讓病毒完全消失，而是要讓愛滋病的疫情不再是全球性的重大威脅，大幅降低感染人數和死亡人數，消弭歧視。 愛滋病毒感染症狀大致流程。（製表／黃蕙欣）

