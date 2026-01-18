快訊

寫作教室／不是比誰更Drama！把日常變成情意文章 關鍵不在「經歷多特別」

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 吳俊霖／撰寫
教室示意圖。圖／AI生成

面對情意題，許多同學常有兩個迷思：一是「我沒有特別的經驗」，二是「我寫不出感動人心的情感」。然而，寫作不是比誰的人生比較戲劇化，而是比誰更能把普通的經驗寫出「真切感」與「深刻的意義」。即便是普通的經驗與素材，有畫面感、情景能交融、情意深刻，也都能夠輕易打動讀者。

要達成這兩點，文章是否能呈現出畫面感便十分重要，有具體的畫面，才能順利地帶領讀者進入故事之中。是故不要泛泛而談「母親很辛苦」，而應該要用具體的畫面呈顯出母親有「多麼」辛苦（程度），如「冬夜，母親在昏黃的燈光下揉著發紅的雙手」、「只見她疲累地癱坐在沙發上揉著太陽穴。」透過動作、或者情境的摹寫來帶出我們所欲表現的情狀。

再者，一篇好的情意文章能打動人，在於其情感上的變化，是以不應該只是說「我很難過」、「我很快樂」。而是應該表現出在這個經驗中自己是「如何」從困惑到理解、從害怕到勇敢、從抗拒到接受、從憤怒到釋懷的；技術面上，在轉折段可利用某個突然出現的人、事、物作為轉折契機（引發反省或思考的關鍵時刻），並搭配對比、獨白、細節與動作等手法，帶出經驗前後的心理波動。

最後，應將個人的抒情提升到與大主題作連結（成長、理解、生命），提升全文立意。例如寫「與祖母相處的記憶」，優秀的寫法是選擇一個關鍵時刻（最後一次見面、某次對話、某個細節），透過情緒層次的漸次鋪陳與轉折深化，最終連結到「時間」、「陪伴」或「傳承」等大主題上，談自己在該經驗中的反省、體悟和成長，乃甚至是書寫領悟之後後所做出來的行為改變。

其實，生活就是最好的素材庫。關鍵不在經歷多特別，而在我們如何觀察、感受、思考與理解那些生命一瞬之間的閃光。

