圖表看時事／台灣肝病防治兩樣情…C肝診治率破9成 B肝僅28%患者接受治療

世界衛生組織二○一六年提出「二○三○年消除病毒性肝炎」願景，我國歷經十年努力，提前五年達成目標，診斷率與治療率均超過九成，全面超越世衛「消除路徑（Path to Elimination,ＰＴＥ）」金級標準。衛福部昨表示，將提出「消除Ｃ肝報告」，待國際專家檢核後發布成果。

已故中研院院士陳定信終生為消滅肝病而努力，一次參與由聯合報所主辦肝炎論壇上，用筆在餐巾紙上寫著「消滅Ｃ肝、超越世衛、政府決心」十二字，這正是他的心願，盼台灣能在二○二五年消除Ｃ型肝炎。

衛福部昨舉辦「台灣領航 消除Ｃ肝」國際記者會，賴清德總統表示，肝炎造成肝硬化、肝癌，嚴重危害國人健康。所幸台灣於一九八四年起公費施打Ｂ型肝炎疫苗，肝炎盛行率逐漸降低，已見防治成效。

總統：Ｃ肝防治一棒接一棒

「Ｃ肝藥物治療可說是最成功的計畫，只要經過適當治療，極高比率得以治癒。」賴清德總統說，當醫師時，Ｃ肝藥物效果不佳，副作用大，許多病人無法完成療程。從政後持續關心Ｃ型肝炎藥物的研發，新型藥物藥效確實不錯，在各界及衛福部努力下，一棒接一棒，終將Ｃ型肝炎口服抗病毒藥物治療納入健保給付，讓眾多肝炎族群受益。

慢性Ｂ、Ｃ型肝炎嚴重威脅國人健康，肝癌一直位居癌症死因的前幾名，在Ｃ肝治療上，健保於二○○三年給付雷巴威林合併注射長效干擾素，但副作用大，有如化療，至二○一六年僅六萬三千多人接受這項治療，連同其他藥物，也才累積十八多萬名患者，另有廿多萬名Ｃ肝炎患者並未進到醫院。

健保讓2百萬藥費變20萬

「全口服直接抗病毒藥物（ＤＡＡ）問世後，讓Ｃ型肝炎成為可被治癒的疾病。」衛福部次長莊人祥表示，Ｃ肝口服新藥於二○一四年問世，治癒率超過九成，且副作用極低，但藥價昂貴，每個療程需兩百多萬元。

在衛福部前部長林奏延、健保署前署長李伯璋等官員努力下，與藥廠達成協議，最後健保給付價格幾乎是打了一折，新藥二○一七年起納給付，至今年十月，已有十八萬二千多人接受治療，治癒率接近九成五，經費二八七億元。肝炎治療權威教授簡榮南預估，全台需要治療的Ｃ肝患者僅剩近兩萬人。

國民健康署長沈靜芬表示，台灣Ｃ型肝炎防治成效卓越，診斷率為百分之九十點二、治療率為百分之九十點六，數字均超越世衛組織金級標準，提前於今年達成世衛組織消除Ｃ肝成果，整整超前五年。

由於台灣並非ＷＨＯ會員國，莊人祥表示，將以中華台北名義申請，由衛福部國際合作組與ＷＨＯ聯繫，向ＷＨＯ西太平洋區署提出Ｃ肝消除認證申請。若順利通過，台灣將成為亞洲領先群，與冰島、澳洲、埃及等國並列全球前段班。另將發表國際學術文獻，向全球分享台灣肝炎防治成果與經驗。 台肝病防治兩樣情 製表／元氣中心

