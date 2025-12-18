快訊

新聞中的公民與社會／因台灣有事論槓上！中日關係緊張 對日觀光市場出現何種影響

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
中日關係示意圖。（路透）
一、時事掃描

高市早苗台灣有事論」惹怒北京

日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐成日本「存亡危機事態」、日本可能採取軍事回應，迅速點燃中日間新一輪外交烽火。中國大陸發布航行警告、旅遊示警，風波更因中國駐大阪總領事在社群平台以「斬首」激烈字詞批評高市，引發日本政府強烈抗議，日媒指出日本17日派遣高級外交官赴中協商，嘗試為瀕臨失控的雙邊關係建立「護欄」。【2025/11/18聯合新聞網】

二、命題趨勢

日相高市早苗「台灣有事」談話引發中國不滿。中國調整部分跨境交流措施，使赴日旅客明顯減少，相關城市出現人潮與消費下降。國際曾有類似事件：韓國薩德爭議、澳洲旅遊警示、俄歐航班調整。本新聞命題焦點：跨境流動與外交互動、需求減少與市場變化、政策訊號與民間經濟連動、國際比較視角。SDGs目標：SDG8體面工作與經濟成長、SDG11永續城鎮與社區、SDG17全球夥伴關係。

三、牛刀小試

2025年底，日相高市早苗的「台灣有事」言論使中日關係再度緊張。中國呼籲民眾避免赴日，旅行社停止受理相關行程，多家航空公司亦減班或停飛，使中國旅客大幅減少。日本多地觀光業因此出現住房率下降與消費減緩等情形。此時日本觀光市場最可能出現何種短期變化？請在左欄勾選正確的市場變化圖，並於右欄說明理由。

四、歷屆試題

某地區因氣候乾燥，雷暴閃電誘發的火苗引發大規模森林野火，經濟損失慘重。此地是著名的葡萄酒鄉，葡萄酒產量占該國的90%，但森林野火波及並燒毀許多葡萄園和酒莊，嚴重影響當年葡萄酒市場。從供需架構分析，森林野火對該國當年葡萄酒市場有何影響？請在下表勾選一項變化，並說明若葡萄酒價格不變，此時供給量與需求量之間出現的現象可稱為？

中日關係 日本 台灣有事 高市早苗 北京 陸客

