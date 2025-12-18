快訊

聯合新聞網／ 力宇教育

力宇教育、張道威院長】

牙醫師是結合醫療專業與高度精細技術的職業，長期守護大眾口腔健康，也是醫療體系中不可或缺的一環。從基礎診療、口腔保健到專科治療，牙醫師深植於人們的日常生活。許多嚮往醫科領域的學生，往往將牙醫系視為理想科系。然而，這條職涯道路的背後，需要經歷怎樣的升學歷程與專業養成？讓我們一起深入瞭解牙醫師這份高度專業、責任與成就並存的職業。

臺灣國、高中教育環境裡，很少著墨各種職業類型、就業環境的介紹，大部分的同學並不知道自己所選擇的志願科系，是否真如自己想像的模樣，又或者在未來能否幫助到個人就業與職業成就。

為此，力宇教育特別邀請了不同職業類型的專家，讓職場上的專家帶大家更了解真實的工作內容、產業的現況與未來發展、進入產業需要具備的特質、待遇福利等等，以提供同學們更好的建議與方向。

職業輕鬆談系列第十一集，我們邀請島輝牙醫診所的張道威院長，與大家分享牙醫師的學習歷程與執業日常，幫助同學們更全面認識這項職業，並作為未來升學與職涯選擇的參考。

Q1：牙醫系要讀幾年？為什麼要讀這久？

1. 大一～大二 基礎課程

2. 大三～大五 牙科相關科目

3. 大四～大五 見習

4. 大六 實習一年

Q2：如何成為正式的牙醫師？

1. 大三或大四進行第一階段國考

2. 大六實習結束後進行第二階段國考

想了解更多，請見影片喔！

選科系職業輕鬆談／以巧手打造健康微笑的職人 牙醫師

牙醫師是結合醫療專業與高度精細技術的職業，長期守護大眾口腔健康，也是醫療體系中不可或缺的一環。從基礎診療、口腔保健到專科治療，牙醫師深植於人們的日常生活…

