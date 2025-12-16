我與素養的距離╱別只想著聖誕老人！12月25日的真正故事
2025年的12月，在迎接新的2026年之前，我們要先迎接今年下半年起新增的最後一個國定假日，也就是行憲紀念日(12月25日)了。不過，這個假日很巧妙的剛好是西方人的耶誕節，常常會讓人忘記到底是在慶祝哪一個節日。話雖如此，但這次的影片還是要介紹「耶誕節」！
許多同學一想到耶誕節，腦中可能立刻浮現聖誕老人送禮物的畫面，但耶誕節是基督教的重要節日，真正的核心其實與聖誕老人無關，而是紀念耶穌基督的誕生。耶穌的事蹟除了記載在《聖經》外，也成為小說家、電影電視的題材，讓許多不信仰基督教的人，也熟知耶穌的故事。現在就讓力宇教育的敬之老師來告訴你耶穌的故事吧！
