快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

我與素養的距離╱別只想著聖誕老人！12月25日的真正故事

聯合新聞網／ 力宇教育

2025年的12月，在迎接新的2026年之前，我們要先迎接今年下半年起新增的最後一個國定假日，也就是行憲紀念日(12月25日)了。不過，這個假日很巧妙的剛好是西方人的耶誕節，常常會讓人忘記到底是在慶祝哪一個節日。話雖如此，但這次的影片還是要介紹「耶誕節」！

許多同學一想到耶誕節，腦中可能立刻浮現聖誕老人送禮物的畫面，但耶誕節是基督教的重要節日，真正的核心其實與聖誕老人無關，而是紀念耶穌基督的誕生。耶穌的事蹟除了記載在《聖經》外，也成為小說家、電影電視的題材，讓許多不信仰基督教的人，也熟知耶穌的故事。現在就讓力宇教育的敬之老師來告訴你耶穌的故事吧！

延伸資訊：

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中社會3上(108新綱) 適用114學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10560

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

聖誕節 耶誕節 社會科 素養 力宇教育

相關新聞

我與素養的距離╱別只想著聖誕老人！12月25日的真正故事

2025年的12月，在迎接新的2026年之前，我們要先迎接今年下半年起新增的最後一個國定假日，也就是行憲紀念日(12月25日)了。

圖表看時事／立院三讀停砍公教年金！修法3重點、所得替代率變化一次看

立法院12日在藍白人數優勢下，表決三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，退休...

國際小學堂／極端氣候 正威脅全球水力發電

全球用電需求日增，各地水力發電量卻愈來愈不可靠。水力是世界第三大電力來源，僅次煤、天然氣，但在二○二三年，全球水力發電量...

國際小學堂／西藏修建新大壩 環境衝擊跨數國

水力發電廠堪稱工程奇蹟，工程浩大，設計精妙，中國大陸等國也正設法打造更大、難度更高的水壩。但這類巨型設施，通常設於偏遠且...

寫作教室／不只是引用資料！師解析「知性題核心」：清楚說明為什麼這樣想

每年學測放榜，總有同學懊惱：「明明文章的資料都看懂了，為什麼分數還是不高？」原因往往就在於把資料「說得太完整」，「想法」...

科學人／同時擁有2種型態…地熱崛起 成台灣綠能新動力

重點提要1.因應全球暖化與能源安全，台灣必須進行能源轉型。截至2024年，台灣的再生能源僅佔總發電量的11.7%、地熱佔0.01%。2.台灣地熱發電深具潛力，已完成多處探勘，卻受限於發電技術與法規。近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。