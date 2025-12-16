圖表看時事／立院三讀停砍公教年金！修法3重點、所得替代率變化一次看

快訊

聯合新聞網／ 記者屈彥辰周佑政李人岳／台北報導
立院三讀通過年金停砍案，國民黨立委高喊「年金停砍、留住人才、國民黨團、說到做到」。記者林伯東／攝影
立法院12日在藍白人數優勢下，表決三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，退休公教人員年金確定停砍，並且回溯自二○二四年一月一日起不再逐年遞減。賴清德總統昨表示，年改絕對不能、也不該走回頭路；在野黨則高喊，停砍就是撥亂反正。

前總統蔡英文時期推動年金改革，二○一八年正式上路，退休公教人員年金所得替代率分十年逐年調降，從原本所得替代率最高百分之七十五、最低百分之四十五，逐年降至最高百分之六十、最低百分之三十為止；截至今年為止，公教所得替代率已降至百分之六十六。

立法院12日上演表決大戰，不論「公務人員退休資遣撫卹法」或「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正案時，民進黨立委不敵藍白人數優勢，最後兩案都通過國民黨團的提案。

三讀條文指出，無論是條例公布前或退休生效者，退休所得替代率⼀律以二○二三年一月一日至十二月卅一日的上限來認定，而自二○二四年一月一⽇不再逐年下降所得替代率。

為因應近年消費者物價指數上漲，三讀條文明定，當中央主計機關發布消費者物價指數，累計成長率達百分之五時，應依此成長率調整，或至少每四年應予檢討，適當調整；但當成長率為零或負數時，不予調整。

在野黨聯手通過年金停砍案，賴總統表示，為了台灣的下一代，「我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力」。

行政院發言人李慧芝表示，立法院不顧現職公教人員，倒行逆施、強渡關山通過法案，過去七年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院高度遺憾，將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度、確保退撫基金財務永續。

國民黨團總召傅崐萁表示，民進黨高喊全面改革年金制度，結果只做半套，無視勞保二○三一年可能破產的危機，汙名化退休軍公教人員，動搖公務及教育體系的穩定，造成報考國考人數暴跌，更破壞政府與人民的信賴承諾。傅崐萁說，停砍公教年金，就是撥亂反正的第一步。

民眾黨團副總召張啓楷說，這次修正適用退休人員，也適用現任公教人員，請民進黨勿以錯誤消息製造對立、撕裂台灣。

民進黨團幹事長鍾佳濱批評，退撫基金將提早破產，現職公務員首當其衝，凸顯世代不公，且對社會其他職業也不公平。

停砍公教年金三讀內容 製表／政治中心
年金改革 立法院 退休 圖表看時事 所得替代率

