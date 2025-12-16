國際小學堂／西藏修建新大壩 環境衝擊跨數國

水力發電廠堪稱工程奇蹟，工程浩大，設計精妙，中國大陸等國也正設法打造更大、難度更高的水壩。但這類巨型設施，通常設於偏遠且環境脆弱的河流上，恐衝擊當地環境和社區。能源專家提醒，各國領袖應著重修復舊有水壩，而非新蓋。

雅魯藏布江大壩 影響下游印度孟加拉

中國政府七月十九日宣布，西藏雅魯藏布江下游水電工程正式開工，完工後將成為全球最大水力發電大壩。紐約時報報導，中國並未透露太多關於該計畫的細節，但該項目可能對雅魯藏布江後續流經的國家影響重大，即印度和孟加拉。

源於青藏高原的雅魯藏布江流出西藏後，向南流經印度阿魯納查省與阿薩姆省，最終流過孟加拉。英國廣播公司七月報導，已有專家與官員示警稱，該大壩將賦予中國控制或改道雅魯藏布江的能力。外界擔心，該大壩恐給予中國箝制印度經濟的力量，也擔憂這將對青藏環境與藏族社群有負面影響。

紐時說，環保團體等批評者向來主張，水力發電計畫會阻礙河流，危害野生動物，造成毀林並損害當地居民利益。總部在美國加州奧克蘭的環團「國際河流組織」執行董事柯雷蒙說，大型水壩對環境和社會的影響，幾十年來一直有非常充分紀錄，「我想人們對水力發電廠的危害，有種集體失憶症」。

巴西為蓋新電廠 清空一個又一個村落

在巴西，土古魯伊水力發電廠以及另一座「美山」水力電廠的建設，已曾導致眾多當地居民離開家園。亞馬遜河支流辛古河沿岸的居民，其後一直反對水力發電大壩。

加州聖地牙哥的工程師兼能源顧問鮑爾斯說，若大壩已建成並開始發電，那就加以利用，但別再建新的水力發電廠，因為要清出大量新土地來蓋，會引發軒然大波，「巴西就是典型案例。他們清空一個又一個村落」。

產業團體「國際水力發電協會」執行長里奇坦言，若干水壩確實損害所在社區和環境，但水力發電對因應能源需求日增至關重要。他也說，「抽蓄式水力發電」這種較新發電方式，對環境與社會影響可能較小。該方法設有「上池」和「下池」，用電量偏少的時段會利用其他方式發電的多餘電力，將下池的水抽回上池，以供之後發電。

里奇說，水力電廠對所在社區的影響勢必需要減輕，「很重要的是，人們必須明白，我們一直努力解決這些問題，且長期從中汲取教訓」。

