快訊

原本不會出席！ 張菲現身日月光董座80歲壽宴內幕曝光

通勤族欲哭無淚 TPASS恐斷炊… 搭火車、客運民眾憂：影響比免費營養午餐大

聽新聞
0:00 / 0:00

寫作教室／「立場清楚」還不夠！師解析高分文章特點：從為什麼到所以呢

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 吳俊霖／撰寫
教育示意圖。圖/AI生成
教育示意圖。圖/AI生成

不少同學寫文章時，只追求「立場清楚」。這固然重要，但僅有立場並不足以拿下高分。高分文章的共同特點，常是能從現象看到成因，從個案連結到通則，從問題推導到可能的解方。Ｂ等第的文章可能說「我們不應該貼他人標籤」，Ａ等第的文章則會進一步探討「為什麼人們明知貼標籤會造成刻板印象卻難以避免？這背後涉及哪些心理機制與社會結構因素」。

同學最常犯的錯誤，便是針對一個議題只做表面上的討論，而缺乏深化或嘗試從不同角度切入。我們應習慣性地去追問一切判斷其背後的原因為何。例如當我們寫下「現代人過度依賴手機」，接著就要問：為什麼會過度依賴？是因為社交需求、工作壓力、還是演算法設計的成癮機制？每多問一層，我們的論述就多一層深度。可從議題本身的形成因素切入，也可以從經濟、媒體與科技發展、社會型態改變、政策變化、當代心理等著手。

其次，問完「為什麼？」（原因），再來便是「所以呢？」（這代表什麼？會導致什麼結果？）如：「公平教育需要更多資源。」所以呢？這是否意味政府必須調整預算分配？或代表社會對弱勢扶助有更高期待？如：「經驗機器的上市需要配套」，所以呢？這是否意味著機器的開放對象、使用時間與次數、衡量與標準必須進行更多規範，以避免各種負面影響的發生。

最後，我們也可以在論述中設想反面情境：「如果不這麼做會怎樣？」「如果對方的立場成立，那會遇到什麼問題？」讓文章呈現開放性與洞察力，避免單向度的說教，呈現思想的張力。同學要記得，學測作文的本質是「思辨測驗」，而不是「知識測驗」。我們不需要背誦大量名言佳句，也不需要記住所有時事議題，但必須展現「面對一個題目時，能層層剖析、深入探討」的能力。

寫作教室 依賴 學測 作文

延伸閱讀

陸學者：統一後5至10年 讓台北達到大陸二線城市水準

經典賽／山本由伸局數爆量仍要參賽 美媒建議道奇準備胃藥

2025日本年度漢字「熊」：熊出沒注意！侵襲民眾生命的熊害問題

母擔心大學兒「小弟弟太小」找不到女友…醫生一檢查嚇壞了

相關新聞

寫作教室／「立場清楚」還不夠！師解析高分文章特點：從為什麼到所以呢

不少同學寫文章時，只追求「立場清楚」。這固然重要，但僅有立場並不足以拿下高分。高分文章的共同特點，常是能從現象看到成因，...

科學人／該選蹲式或坐式馬桶？各有優點但衛生數據力挺這款：細菌落差164倍

最近，環境部推動「廁所文化現代化」，並與大安森林公園之友基金會合作進行公廁評鑑，馬桶的設計與運作被拉回公共視野重新檢視。這也讓一個老問題有了新的科學重量：在公共衛生的角度下，究竟是「不接觸身體」的蹲式

紐時賞析／「螢幕世代」學習如何識別網路假訊息

Giving ‘Screenagers’ Tools to See Through Online Misinformation 「螢幕世代」學習如何識別網路假訊息 Most teenagers

紐時賞析／社群媒體使世界各地家長憂心

Social Media Causing Worry For Parents Around Globe 社群媒體使世界各地家長憂心 A frustrated father in Spain,

2026怡慧老師必讀書單（下）！守住人際界線、閱讀藝文美學 用文字的微光照亮生活

如果人生是一場長途跋涉的「荒野探險」，我們的手中，擁有一疊泛著墨香、富有手感的人生地圖。在那些霧氣氤氳、看不清前路的清晨，或是星光隱沒、陷入自我懷疑的深夜，提供我們生命答案的書籍就像是背包裡不同溫度的裝備…

2026怡慧老師必讀書單（上）！從修補心靈到重塑人生定位 願每卷書成為你溫柔的泊岸

回望2025年的歲月之舟，已漸漸在時間的港岸泊靠。面臨新舊交替的流光交界點上，回望這一年的跌宕起伏，你是否感受到一種前所未有的「加速感」？…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。