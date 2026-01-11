寫作教室／「立場清楚」還不夠！師解析高分文章特點：從為什麼到所以呢
不少同學寫文章時，只追求「立場清楚」。這固然重要，但僅有立場並不足以拿下高分。高分文章的共同特點，常是能從現象看到成因，從個案連結到通則，從問題推導到可能的解方。Ｂ等第的文章可能說「我們不應該貼他人標籤」，Ａ等第的文章則會進一步探討「為什麼人們明知貼標籤會造成刻板印象卻難以避免？這背後涉及哪些心理機制與社會結構因素」。
同學最常犯的錯誤，便是針對一個議題只做表面上的討論，而缺乏深化或嘗試從不同角度切入。我們應習慣性地去追問一切判斷其背後的原因為何。例如當我們寫下「現代人過度依賴手機」，接著就要問：為什麼會過度依賴？是因為社交需求、工作壓力、還是演算法設計的成癮機制？每多問一層，我們的論述就多一層深度。可從議題本身的形成因素切入，也可以從經濟、媒體與科技發展、社會型態改變、政策變化、當代心理等著手。
其次，問完「為什麼？」（原因），再來便是「所以呢？」（這代表什麼？會導致什麼結果？）如：「公平教育需要更多資源。」所以呢？這是否意味政府必須調整預算分配？或代表社會對弱勢扶助有更高期待？如：「經驗機器的上市需要配套」，所以呢？這是否意味著機器的開放對象、使用時間與次數、衡量與標準必須進行更多規範，以避免各種負面影響的發生。
最後，我們也可以在論述中設想反面情境：「如果不這麼做會怎樣？」「如果對方的立場成立，那會遇到什麼問題？」讓文章呈現開放性與洞察力，避免單向度的說教，呈現思想的張力。同學要記得，學測作文的本質是「思辨測驗」，而不是「知識測驗」。我們不需要背誦大量名言佳句，也不需要記住所有時事議題，但必須展現「面對一個題目時，能層層剖析、深入探討」的能力。
