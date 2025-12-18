好讀周報／麥片驗出毒化品！聖誕節薑餅也遭汙染 歐洲16國食品供應鏈爆危機

文／陳韻涵輯

歐洲非營利組織「歐洲農藥行動網絡」（Pesticide Action Network Europe，簡稱PAN Europe）4日發布跨國研究，揭露歐洲食品供應鏈面臨前所未有的化學汙染風險。該調查檢驗歐洲16個國家市售的麥片產品，結果發現多數樣本驗出高濃度的「三氟乙酸」（Trifluoroacetic acid，簡稱TFA）。

三氟乙酸是一種超短鏈的「全氟及多氟烷基物質」（Polyfluoroalkyl Substances，簡稱PFAS），它是一種強效、具腐蝕性且會持續存在的酸類化合物，常用於有機化學中作為試劑或溶劑。PFAS又被稱作「永久化學品」（forever chemicals），因為PFAS極難降解而會在環境中存在很長一段時間。

科學家日益憂慮TFA的有害特性及其對環境的影響，尤其是TFA在水中的濃度不斷增加。「歐洲農藥行動網絡」研究指出，受測食品中的TFA平均濃度，比自來水高出107倍，顯示食物已經成為消費者接觸此類化學物質的來源之一，且凸顯歐洲食品安全監管的重大疏失。

「歐洲農藥行動網絡」研究團隊分析歐洲16個國家的66種常見的麥片加工食品，包括早餐麥片、義大利麵、麵包、可頌、餅乾與麵粉等。

結果發現66件樣本中有54件（相當於81.8%）檢出TFA，其平均濃度為每公斤78.9微克，最高值達每公斤360微克。

歐盟目前沒有針對TFA的最大殘留量限制，但近期研究顯示TFA會影響人類的發育、生育功能及甲狀腺；根據其他具有類似毒性的農藥物質，歐盟的最大農藥殘存上限為每公斤10微克，而前述54個樣本全數超標。

TFA汙染最嚴重的檢驗樣本集中在小麥類食品，檢出濃度最高的前5樣產品依序為愛爾蘭的早餐麥片（每公斤360微克）、比利時的全麥麵包（每公斤340微克）、德國小麥粉（每公斤310微克）、法國長棍麵包（每公斤210微克），以及瑞士的Rauchbrot麵包（每公斤200微克）。

TFA汙染檢出濃度最低的5樣產品則是羅馬尼亞的玉米粉（每公斤49微克）、捷克罌粟籽麵（每公斤42微克）、匈牙利粗燕麥片（每公斤31微克）、隨機選擇的一款義大利麵（每公斤26微克），以及希臘橄欖油烤麵包餅乾（每公斤17微克）。

研究指出，小麥的根系可能特別容易吸收溶於水的TFA，使其成為高風險作物。此外，調查也發現，應景的耶誕節慶薑餅也遭受汙染，其中荷蘭的樣本檢出每公斤130微克，凸顯TFA汙染擴及未成年對象的飲食。

「歐洲農藥行動網絡」團隊指出，此次研究是以歐盟全區為調查對象的第一次食品TFA含量大規模檢測，結果顯示汙染除了區域性之外，也具跨國共通性。

英國2020年脫離歐盟，因此這項研究並未涵蓋英國的抽樣產品，但報告指出，英國農業仍使用多種PFAS農藥，其中6種被歐盟列為「高度危險物質」，凸顯食品中PFAS濃度高的問題並不侷限於歐盟國家。

●補救篇／制定TFA殘留上限 全面禁用PFAS農藥

「歐洲農藥行動網絡」指出，歐盟目前沒有針對TFA設立安全標準，也沒有要求食品主管機關進行常規檢測，因而低估消費者暴露在永久化學物質環境下的風險。

研究團隊呼籲歐盟各國政府立即採取行動，並提出3項優先政策：

1. 制定TFA殘留上限：「歐洲農藥行動網絡」建議歐洲食品安全局（European Food Safety Authority，簡稱EFSA）建立明確且更嚴格的標準，著手建立確實反映永久化學物質對人體健康風險危害的數據庫。

2. 全面禁用PFAS農藥，以及其他可能形成TFA的來源。羅伊內爾表示，若不從源頭禁止，永久化學物質的分解物將持續滲透到農耕土地並進入食物鏈循環。

3. TFA納入食品常規檢測項目，避免孕婦與幼童等高風險族群長期曝露於危險環境之中。

●危害篇／具生殖毒性 影響生育 甲狀腺與肝 也有關係

PFAS是什麼？（資料來源／國際看守協會、IPEN）

TFA主要來自PFAS農藥，或含有PFAS的工業產品在環境中長期降解所形成。1950年代以來，PFAS廣泛被用於製造業與農業，但由於其化學結構超級穩定，使其進入土壤或水循環後仍可長期存在，並累積在農作物與人體之中。

美國聯邦疾病防治中心（CDC）指出，PFAS無所不在，廣泛應用於各種不沾塗層、防水產品和滅火泡沫，就日常而言，則從化妝品到防水服飾，再到除油產品等各種物品都含有PFAS，因此容易汙染飲用水，且在被人體吸收後導致健康問題。

美國內分泌學會（Endocrine Society）表示，PFAS會透過「模仿」脂肪酸（fatty acids）來影響人類的生物機能，而脂肪酸是人體脂肪的主要組成要素。

此外，PFAS會干擾荷爾蒙系統，因此被列為俗稱「環境荷爾蒙」的「內分泌干擾物質」（Endocrine Disrupting Chemicals）。

文獻指出，TFA已被科學界證實具生殖毒性，可能傷害成人的生育能力，並影響胎兒發育。另有多項研究指出，TFA與甲狀腺失調、肝功能異常、免疫系統受損，以及精子品質下降等問題有關。

「歐洲農藥行動網絡」環境毒理學家與科學及政策主任安潔莉琪‧利西馬霍（Angeliki Lyssimachou）表示，「我們不該允許幼童與孕婦暴露於已知的生殖毒性化學物質環境。」

該組織的政策官員莎洛梅‧羅伊內爾（Salomé Roynel）指出，人們會透過食物、飲水與環境等多重途徑接觸到TFA，而食品中的高濃度情況凸顯禁用PFAS農藥有其必要且刻不容緩。 PFAS在環境中的移動路徑。（圖／＠IPEN Arnika）

