快訊

小米POCO手機過保「可換電池」嗎？內行人推薦 更換前需做1事才安心

已故「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡

茶聚加盟主虐打15歲老柯基犬！牙醫配偶也遭出征...他深夜再發聲明

圖表看時事／高市「台灣有事說」延燒 中俄戰機繞日本！圖解包夾6路線

聯合新聞網／ 記者陳宥菘、編譯盧思綸／綜合報導
日本防衛大臣小泉進次郎（中）。美聯社
日本防衛大臣小泉進次郎（中）。美聯社

路透報導，日本防衛省九日深夜宣布，中國大陸與俄羅斯軍方九日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達十五架中俄軍機同時行動繞飛日本，航空自衛隊緊急升空應對。日本表示此舉「明顯在對日本示威」，對日本國家安全構成重大威脅。

防衛省指出，二架具核攻擊能力的俄羅斯Tu—95轟炸機從日本海經對馬海峽與二架中國轟—六轟炸機會合後，從沖繩本島與宮古島之間，展開長距離共同飛行至四國外海的太平洋；途中還有八架中國殲—十六戰機加入伴飛。宮古海峽屬國際水域，但也是中國軍機頻繁通過的敏感空域。

產經新聞報導，當時中國航空母艦遼寧號正在日本周邊海域航行，這是中國航艦與中俄轟炸機首度同時出動，也是中俄軍機首度在四國南方上空聯合飛行。

同時，日本也偵測到俄軍在日本海上空另有動向，包括一架Ａ—50預警機及二架Su—30戰機。

日本防衛大臣小泉進次郎九日深夜在社群Ｘ發文公布中俄軍機行動航跡圖，表示俄羅斯與中國的聯合行動「顯然意在向我國示威，對日本國家安全構成重大威脅」。他說，航空自衛隊南西航空方面隊等單位戰機緊急升空，執行對領空侵犯的應對措施。

日本內閣官房長官木原稔表示，東京已「透過外交管道向中國和俄羅斯表達嚴重關切」。

南韓軍方九日也通報，當日中俄共九架軍機進入南韓防空識別區，南韓已向兩國駐首爾武官提出抗議。

俄媒引述俄羅斯國防部說法報導，這是一次例行演練，中俄在日本周邊聯合飛行持續約八小時，一些「外國戰機」伴隨。

大陸國防部十日回應稱，相關行動展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。

大陸國防部九日晚間在官網通報，根據中俄兩軍年度合作計畫，當日雙方在東海、太平洋西部空域組織實施第十次聯合空中戰略巡航。

大陸國防部發言人張曉剛十日以「答記者問」表示，此次中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計畫內項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨日下午也重述這一說法。

央視昨晚指出，成體系的巡航兵力編成，與以往空中戰略巡航不同，這次共軍除轟—六K轟炸機和相應護航兵力外，還出動了空警—500A空中預警機，從而形成了「空中打擊、制空作戰、預警探測、指揮控制」等多要素組成相對完整的作戰體系，「威懾力更加強大，實戰意味更加突出」。

央視引述軍事評論員王明志說法稱，這次巡航時間點的選擇，「不僅向國際社會傳遞了兩國共同捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序的立場，而且也對個別國家的挑釁冒險行徑發出明確震懾信號」。

中俄戰機6線「包夾」日本 製表／大陸中心、國際中心
中俄戰機6線「包夾」日本 製表／大陸中心、國際中心

高市早苗 台灣有事 軍機 俄羅斯 中國 圖表看時事 國家安全 小泉進次郎

相關新聞

紐時賞析／人工智慧成為全美大學生主修新寵

Artificial intelligence is the hot new college major.

紐時賞析／高電費與帳單 促使共和黨選民倒戈

As loyal Republicans, Reece Payton said that he and his fami...

圖表看時事／高市「台灣有事說」延燒 中俄戰機繞日本！圖解包夾6路線

路透報導，日本防衛省九日深夜宣布，中國大陸與俄羅斯軍方九日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達十五架中俄軍機同時行動...

會考奪5A滿級分！永安實中學生證明：善用「AILEAD365」學習不用補

升學競爭日益激烈，國三學生不僅面臨繁重課業與會考壓力，更需要找到高效的學習方法與工具，精準複習、強化弱科，才能在會考中脫穎而出…

黑嘉嘉圍棋正式進軍西語市場 力宇教育：台灣校園使用的圍棋數位教材獲國際肯定

黑嘉嘉圍棋 HJJ GO 近日正式宣佈進軍西語市場，並與伊比利美洲圍棋聯盟（Ibero-American Go Association） 完成戰略合作簽署。

閱讀數學／最強數學媽媽（中）

上週聊到瑪麗與數學家喬治・布爾相遇後，雖然兩人都知道彼此很適合，但他們之間有著17歲的年齡差距。喬治的經濟狀況又不太好，深怕無法照顧瑪麗…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。