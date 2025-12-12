會考奪5A滿級分！永安實中學生證明：善用「AILEAD365」學習不用補

升學競爭日益激烈，國三學生不僅面臨繁重課業與會考壓力，更需要找到高效的學習方法與工具，精準複習、強化弱科，才能在會考中脫穎而出。

為了幫助更多學生找到適合自己的學習方法，力宇教育特別邀請會考表現亮眼的同學分享學習的方法與策略，讓大家在升學的路上多一個依循方向。

本次邀請到在114年國中教育會考中，以5A10+的優異成績，成為桃園市永安實驗中學創校以來首位滿級分的學生──李千亦同學。

永安實中位於永安漁港旁，屬於非山非市型的偏鄉學校，補習資源有限。因此，千亦透過AILEAD365線上教學平臺規劃自主學習進度，他分享最受用的三大功能：

一、名師教學影片：透過清楚的觀念講解補強弱科，反覆觀看不熟悉的章節直到內化吸收，自主掌握學習節奏。

二、線上題庫依難度分級：可依學習狀況挑選題目難易度，並在每次練習後透過AI診斷精準找出弱點，把時間投入在最需要加強的單元。

三、會考模擬卷：衝刺期透過總複習影片與大量練習，熟悉會考題型，確保大考穩定發揮。

AILEAD365線上教學平臺結合名師教學影片、AI智能診斷、題庫練習與個人化學習模組，讓學生不受環境限制，也能自主高效學習。只要掌握方法、善用工具並堅持努力，即使在偏鄉也能打開通往頂尖高中的大門。

想了解更多，請見影片喔！

