會考奪5A滿級分！永安實中學生證明：善用「AILEAD365」學習不用補
升學競爭日益激烈，國三學生不僅面臨繁重課業與會考壓力，更需要找到高效的學習方法與工具，精準複習、強化弱科，才能在會考中脫穎而出。
為了幫助更多學生找到適合自己的學習方法，力宇教育特別邀請會考表現亮眼的同學分享學習的方法與策略，讓大家在升學的路上多一個依循方向。
本次邀請到在114年國中教育會考中，以5A10+的優異成績，成為桃園市永安實驗中學創校以來首位滿級分的學生──李千亦同學。
永安實中位於永安漁港旁，屬於非山非市型的偏鄉學校，補習資源有限。因此，千亦透過AILEAD365線上教學平臺規劃自主學習進度，他分享最受用的三大功能：
一、名師教學影片：透過清楚的觀念講解補強弱科，反覆觀看不熟悉的章節直到內化吸收，自主掌握學習節奏。
二、線上題庫依難度分級：可依學習狀況挑選題目難易度，並在每次練習後透過AI診斷精準找出弱點，把時間投入在最需要加強的單元。
三、會考模擬卷：衝刺期透過總複習影片與大量練習，熟悉會考題型，確保大考穩定發揮。
AILEAD365線上教學平臺結合名師教學影片、AI智能診斷、題庫練習與個人化學習模組，讓學生不受環境限制，也能自主高效學習。只要掌握方法、善用工具並堅持努力，即使在偏鄉也能打開通往頂尖高中的大門。
想了解更多，請見影片喔！
更多訊息，可洽力宇教育官方網站洽詢
教育部校園數位內容與教學軟體
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言