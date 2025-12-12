黑嘉嘉圍棋正式進軍西語市場 力宇教育：台灣校園使用的圍棋數位教材獲國際肯定
黑嘉嘉圍棋 HJJ GO 近日正式宣佈進軍西語市場，並與伊比利美洲圍棋聯盟（Ibero-American Go Association） 完成戰略合作簽署。本次合作涵蓋橫跨拉丁美洲與伊比利半島的 16 個國家：阿根廷、巴西、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、智利、厄瓜多、西班牙、瓜地馬拉、墨西哥、巴拿馬、秘魯、多明尼加共和國、烏拉圭、委內瑞拉和葡萄牙，將共同推動圍棋教育的數位化與國際化。
簽署儀式由 HJJ GO 創辦人 葉彧熏（Jack） 與伊比利美洲圍棋聯盟主席 Emil Estuardo García 主導。HJJ GO 將提供完整的西班牙文圍棋課程、AI 教學工具與師資系統，並捐助 160 個教師帳號給所有合作國家，協助在地推廣科學化的圍棋教學模式。合作國也將同步導入 IGEF 國際圍棋能力檢定（IGQE），透過 AI 協助學生建構客觀棋力標準，實現與全球圍棋教育體系接軌。
力宇教育：HJJ GO 的國際突破，是台灣校園的集體榮耀
身為 HJJ GO 在台灣 國中小校園總代理的力宇教育表示，此次黑嘉嘉圍棋進軍西語市場，不僅象徵台灣開發的圍棋教學系統獲得國際肯定，也強化校園端對教材的信任度。
力宇教育指出：「HJJ GO 的教材與 AI 系統被 16 個國家採用，代表台灣校園目前使用的教學內容，是具國際標準的高品質教材。」
力宇教育長期協助校園推動數位圍棋教學，協助國中小導入 HJJ GO 的課程、AI 練習平台與班級系統。此次國際合作，使台灣學生在校園內學習的內容與國際同步，更確立 HJJ GO 作為全球化教育內容的重要地位。
推動國際接軌的三大亮點
1. 西語版完整課程正式啟動
HJJ GO 將提供西語教案、動畫課程、AI 練習工具與教師資源，成為西語圈官方合作教材。
2. 國際檢定標準一致化
簽約國將同步導入 IGEF 的國際圍棋能力檢定（IGQE），透過 AI 協助學生建立棋力標準，更容易與世界接軌。
3. 台灣校園學生同步站上世界舞台
台灣國中小學生使用的教材與平台，將與西語 16 國正式接軌，建立真正全球化的學習環境。
台灣教育內容走向世界 從校園開始
力宇教育指出，台灣校園所採用的科技化圍棋教材已獲得國際認證，這對校方、教師與家長而言，都是強化信任的重要里程碑。力宇教育將持續與黑嘉嘉圍棋合作，協助更多校園導入 AI 科學化圍棋課程，打造具國際視野的優質學習環境，讓更多台灣孩子能與全球學生同步成長、以「手談」會友。
