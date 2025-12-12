快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

黑嘉嘉圍棋正式進軍西語市場 力宇教育：台灣校園使用的圍棋數位教材獲國際肯定

聯合新聞網／ 力宇教育

黑嘉嘉圍棋 HJJ GO 近日正式宣佈進軍西語市場，並與伊比利美洲圍棋聯盟（Ibero-American Go Association） 完成戰略合作簽署。本次合作涵蓋橫跨拉丁美洲與伊比利半島的 16 個國家：阿根廷、巴西、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、智利、厄瓜多、西班牙、瓜地馬拉、墨西哥、巴拿馬、秘魯、多明尼加共和國、烏拉圭、委內瑞拉和葡萄牙，將共同推動圍棋教育的數位化與國際化。

簽署儀式由 HJJ GO 創辦人 葉彧熏（Jack） 與伊比利美洲圍棋聯盟主席 Emil Estuardo García 主導。HJJ GO 將提供完整的西班牙文圍棋課程、AI 教學工具與師資系統，並捐助 160 個教師帳號給所有合作國家，協助在地推廣科學化的圍棋教學模式。合作國也將同步導入 IGEF 國際圍棋能力檢定（IGQE），透過 AI 協助學生建構客觀棋力標準，實現與全球圍棋教育體系接軌。

力宇教育：HJJ GO 的國際突破，是台灣校園的集體榮耀

身為 HJJ GO 在台灣 國中小校園總代理的力宇教育表示，此次黑嘉嘉圍棋進軍西語市場，不僅象徵台灣開發的圍棋教學系統獲得國際肯定，也強化校園端對教材的信任度。

力宇教育指出：「HJJ GO 的教材與 AI 系統被 16 個國家採用，代表台灣校園目前使用的教學內容，是具國際標準的高品質教材。」

力宇教育長期協助校園推動數位圍棋教學，協助國中小導入 HJJ GO 的課程、AI 練習平台與班級系統。此次國際合作，使台灣學生在校園內學習的內容與國際同步，更確立 HJJ GO 作為全球化教育內容的重要地位。

推動國際接軌的三大亮點

1. 西語版完整課程正式啟動

HJJ GO 將提供西語教案、動畫課程、AI 練習工具與教師資源，成為西語圈官方合作教材。

2. 國際檢定標準一致化

簽約國將同步導入 IGEF 的國際圍棋能力檢定（IGQE），透過 AI 協助學生建立棋力標準，更容易與世界接軌。

3. 台灣校園學生同步站上世界舞台

台灣國中小學生使用的教材與平台，將與西語 16 國正式接軌，建立真正全球化的學習環境。

台灣教育內容走向世界 從校園開始

力宇教育指出，台灣校園所採用的科技化圍棋教材已獲得國際認證，這對校方、教師與家長而言，都是強化信任的重要里程碑。力宇教育將持續與黑嘉嘉圍棋合作，協助更多校園導入 AI 科學化圍棋課程，打造具國際視野的優質學習環境，讓更多台灣孩子能與全球學生同步成長、以「手談」會友。

力宇教育 黑嘉嘉 圍棋

相關新聞

黑嘉嘉圍棋正式進軍西語市場 力宇教育：台灣校園使用的圍棋數位教材獲國際肯定

黑嘉嘉圍棋 HJJ GO 近日正式宣佈進軍西語市場，並與伊比利美洲圍棋聯盟（Ibero-American Go Association） 完成戰略合作簽署。

閱讀數學／最強數學媽媽（中）

上週聊到瑪麗與數學家喬治・布爾相遇後，雖然兩人都知道彼此很適合，但他們之間有著17歲的年齡差距。喬治的經濟狀況又不太好，深怕無法照顧瑪麗…

圖表看時事／追基隆河油汙元凶！一圖看2汙染處、調查進度

台灣自來水公司八堵抽水站抽基隆河原水抽到油汙，基隆、汐止逾十五萬戶民生用水被汙染，到3日已第七天仍未解決。基隆市府3日開挖碇內...

好讀周報／科學創意改善生活 14歲華裔少年獲「培育新發現科學家獎」

賽默飛科學青少年創新挑戰賽（Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Cha...

科學人／長頸鹿不是同一種！四物種差異堪比北極熊 vs 棕熊

長頸鹿是動物園明星，也是地球上最容易一眼認出的生物之一。牠們的身高、花紋、長腿長脖子，看似熟悉到不能再熟悉。但國際自然保護聯盟（International Union for Conservation

新聞中的公民與社會／擬重啟公地放領！政院要求3原則辦理 何者能反映信賴保護？

賴清德總統日前宣示重啟公地放領政策，行政院長卓榮泰今天聽取報告後指示，內政部及財政部應做好協助農民申請的準備，並與地方政府協力合作…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。