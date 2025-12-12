快訊

閱讀數學／最強數學媽媽（中）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
掃墓示意圖。圖／AI生成
上週聊到瑪麗與數學家喬治・布爾相遇後，雖然兩人都知道彼此很適合，但他們之間有著17歲的年齡差距。喬治的經濟狀況又不太好，深怕無法照顧瑪麗。彼此相愛，卻得又顧慮現實。這樣的關係維持了5年。直到瑪麗父親過世，她失去了依靠。為了照顧最愛的女人，喬治決心跨過一切障礙，和瑪麗正式求婚。

⠀⠀　 　 ⠀⠀　 　

兩人結婚後，兩人過起了彷彿神仙眷侶般的生活。短短幾年內，家裡多了5位小女兒。瑪麗一邊照顧家庭，一邊享受她最愛的數學。喬治帶著她進入了學術世界。女生不能上學，但先生上課，太太在旁邊坐著總可以吧。瑪麗不僅旁聽丈夫的課程，她也能參與學術研究，喬治的經典著作《思維規律研究》（The Laws of Thought），她就有協助編輯。然而，上帝眷顧她，讓她學會數學；但上帝也不眷顧她，讓喬治離開她。

某天，喬治上班又沒帶傘，淋雨發燒重感冒。瑪麗為了照顧喬治，讓他躺在床上，裹好棉被，再往棉被潑冷水。原來，瑪麗的父親不止替瑪麗找數學家教，也傳承了「順勢療法」給女兒。而這個療法，現今被證明沒有太多根據。很遺憾，兩週後，喬治·布爾過世了。順勢療法害死了一位正值壯年的數學天才，也讓瑪麗年僅32歲，就成為了5個女兒的單親媽媽。

摯愛的離去對瑪麗是莫大的打擊。她對先生最後的照顧，更讓夫家不諒解，認為是瑪麗害死了喬治。夫家沒有接納瑪麗，讓她回倫敦，還留下了第三個女兒，不讓瑪麗帶走（不過幾年後女兒回來找媽媽了）。瑪麗帶著另外四位女兒，最大8歲，最小還不到1歲，獨自在倫敦生活。她們租了一間小公寓。媽媽靠著圖書館員的工作照顧他們。你可以想像這樣的生活應該不容易，喬治畢竟也是知名數學家，當時便有新聞報導他們母女的故事，引起社會關注，人們自發性地募捐，希望能幫助她們。結果瑪麗婉拒，她退還了一切的捐款，她認爲自己沒有貧窮到需要救助，還有比他們更需要的人。她重視的不是物質生活，而是更多的心靈層面。

（未完待續）　

