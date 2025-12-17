科學人／真的不一樣…狗狗如何悄悄改變你的腸道細菌？

寵物能影響人類的微生物組（microbiome），而微生物組又被視為可能參與情緒與社會行為的因素。在此背景下，日本麻布大學（Azabu University）的菊水健史（Takefumi Kikusui）教授提出一項問題：犬隻飼養是否可能透過微生物組的改變，而與人類行為差異相關？

青少年調查顯示飼養犬隻與行為表現有關

研究團隊調查了 343 名居住於東京、年齡 12 至 14 歲的青少年。照顧者回報的資料涵蓋孤獨感、對他人施暴的情形，以及與同儕相處的難易度等社會行為。約三分之一的青少年家中飼有犬隻。

平均而言，飼養犬隻者較不社交退縮，也較少出現攻擊行為。研究團隊控制性別與家庭收入等因素後，這些差異依然存在。

唾液樣本分析顯示，飼養犬隻者具有較高豐度的多種鏈球菌（Streptococcus），而這些細菌在先前研究中曾被連結到較低的憂鬱症狀。

微生物移植至無菌小鼠後，小鼠行為呈現對應差異

為了確認微生物本身是否能影響行為，研究者收集三名狗主人與三名非狗主人的口腔微生物，分別移植至無菌小鼠體內。糞便檢測顯示，這些微生物成功定殖於小鼠腸道。

之後的小鼠行為測試呈現出差異。在一項常用於觀察助人或同理反應的情境中，一隻小鼠被置於透明管內。研究者發現，接受狗主人微生物的小鼠更常咬管子或將鼻子探入孔洞，相比之下，接受非狗主人微生物的小鼠反應較弱。在另一項評估社交性的測試中，前者亦更常主動接近並嗅聞陌生小鼠，顯示其社交行為較為突出。

麻布大學團隊將這些行為差異視為微生物組可能參與行為表現的證據。

犬隻接觸與微生物來源的合理解釋

愛爾蘭科克大學（University College Cork）的微生物腸腦軸研究者葛拉德．克拉克（Gerard Clarke）指出，犬隻可能是這些菌相差異的來源。他表示：「如果你經常和狗玩耍，就會接觸到牠們擁有的微生物。」舔舐、跳撲以及密切接觸都可能使微生物進入人體。部分細菌能生成短鏈脂肪酸等化合物，這些物質常被研究為可能影響心理健康的因子，但本研究並未測量相關機制，因此仍需後續證據。

未來研究：從菌種到潛在應用

研究者指出，如果能進一步確認哪些細菌參與了行為差異，就有可能發展具有類似作用的益生菌或介入方式。然而克拉克也提醒，不同地區的人群其微生物組構成差異顯著，因此仍需更多跨地研究才能確認此現象的普遍性。

目前最具共識的是：犬隻飼養與人類微生物組之間存在可測量的差異，而這些差異可能與行為變化相關。至於確切的生物機制仍有待釐清。

（本文出自2025.12.05《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

商品推薦