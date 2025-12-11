科學人／長頸鹿不是同一種！四物種差異堪比北極熊 vs 棕熊

長頸鹿是動物園明星，也是地球上最容易一眼認出的生物之一。牠們的身高、花紋、長腿長脖子，看似熟悉到不能再熟悉。但國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature，IUCN）最新報告告訴我們：我們其實一直低估牠們家族的複雜度。

最新研究正式確認：長頸鹿不是一個物種，而是四個。這不只是教科書的一行字要改，還會直接影響長頸鹿未來的保育命運。

看起來差不多，但基因差得像北極熊與棕熊

過去長頸鹿一直被歸為 Giraffa camelopardalis 這一個物種，再分成九個亞種。這分類方式沿用了多年，但 2016 年，納米比亞的長頸鹿保育基金會（Giraffe Conservation Foundation, GCF）用基因定序重新分析後，發現各族群的基因分化大到接近北極熊與棕熊的差距。

外表相似，不代表生物學上真的是同一種。

因此，研究團隊主張：長頸鹿應被劃分成四個獨立物種—— 馬賽長頸鹿（Giraffa tippelskirchi）、北非長頸鹿（Giraffa camelopardalis）、網紋長頸鹿（Giraffa reticulata）和南非長頸鹿（Giraffa giraffa）。

IUCN 這次整合了基因證據、骨骼結構與地理分布等資料，結論相當一致——四物種分類最能反映牠們的演化關係。 而負責統整這份報告的，是長頸鹿暨㺢㹢狓專家小組（Giraffe and Okapi Specialist Group），其共同主席 麥可．布朗（Michael Brown） 表示：「我們越精準理解長頸鹿的分類，就越能掌握牠們真正的生存風險，並實施有效的保育策略。」

為什麼一定要分？因為牠們的處境差得太遠了

既然看起來差不多，為什麼非得細分？

因為不同物種所面臨的危機並不相同，而分類錯誤會讓保育方向全跑偏。

像是北非長頸鹿，分布在中非共和國與南蘇丹等地，長年受到武裝衝突與棲地破碎化影響。從 1995 至今，族群數量暴跌 70%，目前全球僅剩 7037 隻，已接近瀕危門檻。

而南非長頸鹿的故事則完全不同——在保育政策成功推動下，牠們的族群反而翻倍成長，目前共有 6萬8837 隻。 同樣是長頸鹿，命運卻像走在兩條極端不同的平行線上。

GCF 保育主任朱利安．芬尼西（Julian Fennessy）指出：「每種長頸鹿面臨的威脅不同，分類越精準，保育策略越能真正對症下藥。」

精準分類，是現代保育的導航地圖

肯亞保育聯盟主席薩姆．韋魯（Sam Weru）也強調，這次分類提供了重要的「分類清晰度」：「科學導向的保育政策雖然不是萬靈丹，但確實是面對現代保育挑戰的重要工具。」

長頸鹿不只是動物界的高個子明星，也被科學界視為草原生態中的種子搬運工與關鍵物種。若要讓牠們繼續在非洲草原上自在行走，正確理解牠們真正的身分，就是保育工作的第一步。

資料來源 1.Giraffes are four distinct species, major report confirms | Science | AAAS 2.IUCN SSC Giraffe and Okapi Specialist Group Taxonomic Task Force. (2025). An evaluation of the taxonomic status of giraffe (Giraffa spp.). IUCN. https://www.giraffids.org/uploads/1/5/0/7/150770488/gosgtaxonomictask_force_iucn_giraffetaxonomyassessment_final.pdf

（本文出自2025.12.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

商品推薦