新聞中的公民與社會／擬重啟公地放領！政院要求3原則辦理 何者能反映信賴保護？

一、時事掃描

全面停辦已17年…卓榮泰：重啟公地放領 儘速回應農民期盼 賴清德總統日前宣示重啟公地放領政策，行政院長卓榮泰今天聽取報告後指示，內政部及財政部應做好協助農民申請的準備，並與地方政府協力合作，積極儘速完成各項工作，回應農民的殷切期盼。【2025/11/27 中央社】

二、命題趨勢

我國自戰後推動土地改革，以三七五減租、公地放領等政策改善地主與佃農關係，逐步落實耕者有其田。隨後政府強調農地農用，限制農地炒作並維護農業生產功能。國有農地放領曾因災害與國土保安需求而全面暫停，但近年因長期承租農民的權益受到關注，政策重新檢討並再度啟動，同時強調依法行政、信賴保護、國土保育原則。本新聞命題焦點：土地政策演變、土地所有權、政府治理原則、永續土地治理、中央地方協作。常混淆點：公地放領≠全面開放土地買賣、長期耕作≠任何耕作者都可放領、政策重啟≠放寬環境區位限制、地方自治≠地方可自行訂定放領標準、農地農用≠農地只能單一用途。對應SDGs目標：SDG2消除飢餓、SDG11永續城鄉、SDG15保育陸域生態。

三、牛刀小試

政府因農民長期承租公地卻始終無法取得所有權，引發制度調整之討論。近期行政院研議重啟公地放領，並要求中央與地方依「依法行政、信賴保護、國土保育」三原則辦理審查。依新規定：僅持續承租且維持農地農用者得申請，而位於保安林或災害潛勢區的土地仍須限制放領。在此背景下，下列何者最能反映政府強調的「信賴保護」考量？

(A)調整公地之租金及利用規範，使土地管理更符合集體資源效益

(B)讓依規範承租至今之農民以原條件申請，以降低制度變動衝擊

(C)引導地方依區域實際需求調整放領程序，以提升行政執行彈性

(D)在生態敏感與災害脆弱區維持放領限制，以避免土地利用風險

答案：B

解析：(A)著重管理與效率面向，未回應承租者對制度延續的依賴。(B)符合長期依制度承租者的合理期待，使其不因規範調整而承受過度不利，最能展現信賴保護精神。(C)著重地方裁量與行政彈性，並未回應承租者對既有制度的依賴情形。(D)屬於國土保育與風險管理考量，與承租者的制度期待無直接關聯。

四、歷屆試題

某大學為配合政府強健學生體魄之教育政策，修正校內相關規定，要求該校同學畢業條件增列必須通過游泳一百公尺的項目，適用對象包括當年度大四學生，且強調如於四年級下學期結束前，未能取得游泳及格證明者，必須延後畢業。大四同學甲質疑該規定不適當，認為目前在學的學生入學時並無此一規定，可能致使學生無法通過游泳考試，順利取得畢業證書。甲因此在行政大樓牆面塗鴉以抗議此一規定，遭校方以嚴重破壞公物違反校規為由，記小過一次。之後因為甲拒絕參加游泳考試，且在校方通知補考後亦未到考，無法取得畢業證書。根據題文，甲所提出的主張，最主要依據下列哪項行政法原則？(2020學測)

(A)信賴保護 (B)法律保留 (C)法律優位 (D)平等原則

答案：A

