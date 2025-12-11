新聞中的公民與社會／擬重啟公地放領！政院要求3原則辦理 何者能反映信賴保護？
一、時事掃描
賴清德總統日前宣示重啟公地放領政策，行政院長卓榮泰今天聽取報告後指示，內政部及財政部應做好協助農民申請的準備，並與地方政府協力合作，積極儘速完成各項工作，回應農民的殷切期盼。【2025/11/27 中央社】
二、命題趨勢
我國自戰後推動土地改革，以三七五減租、公地放領等政策改善地主與佃農關係，逐步落實耕者有其田。隨後政府強調農地農用，限制農地炒作並維護農業生產功能。國有農地放領曾因災害與國土保安需求而全面暫停，但近年因長期承租農民的權益受到關注，政策重新檢討並再度啟動，同時強調依法行政、信賴保護、國土保育原則。本新聞命題焦點：土地政策演變、土地所有權、政府治理原則、永續土地治理、中央地方協作。常混淆點：公地放領≠全面開放土地買賣、長期耕作≠任何耕作者都可放領、政策重啟≠放寬環境區位限制、地方自治≠地方可自行訂定放領標準、農地農用≠農地只能單一用途。對應SDGs目標：SDG2消除飢餓、SDG11永續城鄉、SDG15保育陸域生態。
三、牛刀小試
政府因農民長期承租公地卻始終無法取得所有權，引發制度調整之討論。近期行政院研議重啟公地放領，並要求中央與地方依「依法行政、信賴保護、國土保育」三原則辦理審查。依新規定：僅持續承租且維持農地農用者得申請，而位於保安林或災害潛勢區的土地仍須限制放領。在此背景下，下列何者最能反映政府強調的「信賴保護」考量？
(A)調整公地之租金及利用規範，使土地管理更符合集體資源效益
(B)讓依規範承租至今之農民以原條件申請，以降低制度變動衝擊
(C)引導地方依區域實際需求調整放領程序，以提升行政執行彈性
(D)在生態敏感與災害脆弱區維持放領限制，以避免土地利用風險
答案：B
解析：(A)著重管理與效率面向，未回應承租者對制度延續的依賴。(B)符合長期依制度承租者的合理期待，使其不因規範調整而承受過度不利，最能展現信賴保護精神。(C)著重地方裁量與行政彈性，並未回應承租者對既有制度的依賴情形。(D)屬於國土保育與風險管理考量，與承租者的制度期待無直接關聯。
四、歷屆試題
某大學為配合政府強健學生體魄之教育政策，修正校內相關規定，要求該校同學畢業條件增列必須通過游泳一百公尺的項目，適用對象包括當年度大四學生，且強調如於四年級下學期結束前，未能取得游泳及格證明者，必須延後畢業。大四同學甲質疑該規定不適當，認為目前在學的學生入學時並無此一規定，可能致使學生無法通過游泳考試，順利取得畢業證書。甲因此在行政大樓牆面塗鴉以抗議此一規定，遭校方以嚴重破壞公物違反校規為由，記小過一次。之後因為甲拒絕參加游泳考試，且在校方通知補考後亦未到考，無法取得畢業證書。根據題文，甲所提出的主張，最主要依據下列哪項行政法原則？(2020學測)
(A)信賴保護 (B)法律保留 (C)法律優位 (D)平等原則
答案：A
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言