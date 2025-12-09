快訊

國中數學／代數式 讓複雜關係變簡單的思考工具

聯合新聞網／ 力宇教育

在「以符號列式」單元中，代數式的核心價值，是把語句中的量與關係變得更明確。這項觀念看似抽象，但只要換到生活情境裡，立刻就能看出它的力量。

以年齡為例，「哥哥比弟弟大3歲，弟弟y歲。」生活中我們只會口頭描述，但代數式能更精準地呈現：哥哥就是y＋3歲；若問五年後哥哥幾歲，只需再加上5，成為y＋3＋5。原本語句中多層次的關係，透過符號立即變得清楚。

購物折扣則是另一個實用場合。周年慶的八折特價，可用0.8x表示原價x元商品的售價；反過來，若知道特價是y元，原價則能寫成y／0.8。代數式讓價格關係不再模糊，學生也能更快判斷優惠是否划算。

回到觀念本身，代數式的目的不是把問題變得複雜，而是讓「量的關係」更透明。只要能用符號描述，就能在更短時間內看清脈絡、整理資訊、推得結果。未來遇到時間、距離、重量或其他數量變化時，不妨也試著寫成代數式，你會發現世界其實比想像中更有條理！

打開影片跟著力宇教育的李熙老師一起練習代數式的表示吧。

