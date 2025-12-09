國中數學／代數式 讓複雜關係變簡單的思考工具
在「以符號列式」單元中，代數式的核心價值，是把語句中的量與關係變得更明確。這項觀念看似抽象，但只要換到生活情境裡，立刻就能看出它的力量。
以年齡為例，「哥哥比弟弟大3歲，弟弟y歲。」生活中我們只會口頭描述，但代數式能更精準地呈現：哥哥就是y＋3歲；若問五年後哥哥幾歲，只需再加上5，成為y＋3＋5。原本語句中多層次的關係，透過符號立即變得清楚。
購物折扣則是另一個實用場合。周年慶的八折特價，可用0.8x表示原價x元商品的售價；反過來，若知道特價是y元，原價則能寫成y／0.8。代數式讓價格關係不再模糊，學生也能更快判斷優惠是否划算。
回到觀念本身，代數式的目的不是把問題變得複雜，而是讓「量的關係」更透明。只要能用符號描述，就能在更短時間內看清脈絡、整理資訊、推得結果。未來遇到時間、距離、重量或其他數量變化時，不妨也試著寫成代數式，你會發現世界其實比想像中更有條理！
打開影片跟著力宇教育的李熙老師一起練習代數式的表示吧。
延伸資訊：
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學1上(108新綱) 適用114學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10629
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言