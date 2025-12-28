批閱文章時，有時會發現圖表分析題，同學花了大半篇幅在描述數字，但對於成因、現象毫無描述，又或者引用一堆例子，但不清楚這些例子與論點之間有什麼關係？對此，我們應謹記一個核心原則：資料永遠只是配角，論點才是主角。每一筆數據、案例，都應該回應「其如何支持我剛才說的話？」「與我的論點有什麼關係？」唯有如此，寫出來的數據才不會落於空處。

面對圖表題型，有幾個方法可以增加文章的說服力。首先，解釋圖表中的資訊趨勢。如108年學測的國民營養健康狀況變遷調查，討論時可以連結到都市化與生活空間、教育制度與升學壓力，甚至當代飲食習慣與消費文化之變化所帶來的身體意象焦慮。思考方式不要只停留在「什麼數字最高」，而是追問「為什麼是這個年齡層？」「這反映了什麼結構性問題？」「可以如何改善？」把數據當作問題的癥狀，去挖掘背後的病因，才能寫出有深度的論述。

其次，是用實例加強論點的可信度。好例子必須做到三件事：指明具體對象（哪個國家／學校）、呈現可驗證的結果（數據或研究）、提煉可推廣的原則（從個案看見普遍道理），每舉一個例子，同學都應該在心中追問：「它究竟證明了我論點中的哪個環節？」答不出來，就該刪掉。一個緊扣主題的例子，勝過三個想到什麼寫什麼的案例。

最後，許多同學舉出例子後都缺乏更進一步的說明與解釋，這將使讀者不明白該例與論點之間的關係為何，反而因此被扣分。故每當同學舉出實例之後，應隨之說明這個例子反映出哪些問題？又與議題之間的關係是什麼？其如何證明自己的論點？是合乎數據統計，還是與之相反？唯有如此，我們的論點和實例才不會落於空處，論證上也才會比較嚴謹。

相關新聞 寫作教室／資料只是配角！師解析「讓圖表實例說話」 寫出更有深度論述 批閱文章時，有時會發現圖表分析題，同學花了大半篇幅在描述數字，但對於成因、現象毫無描述，又或者引用一堆例子，但不清楚這些... 2025-12-28 21:30 科學人／土衛六海洋論被推翻？最新研究：泰坦冰殼下可能是「冰沙世界」 長久以來，土星最大衛星「泰坦」（Titan）一直被視為太陽系中最可能藏有地下海洋的天體之一。在厚達數十公里的冰殼之下，科學家曾描繪出一片廣闊的液態水層，不僅能解釋泰坦的內部結構，也讓它成為尋找外星生命 2025-12-27 09:36 紐時賞析／在Instacart買雜貨 同品不同價 On a Thursday in early September, more than 40 strangers logged in to Instacart, the grocery-shopping app, to buy eggs and test a hypothesis. 2025-12-27 05:55 紐時賞析／北極暖化 毒水染紅阿拉斯加河川 Record-setting temperatures and rainfall in the Arctic over the past year sped up the melting of permafrost and washed toxic minerals into more than 200 rivers across northern Alaska, threatening vital salmon runs, according to a report card issued by federal scientists. 2025-12-27 01:29 閱讀數學／涼感指數是什麼？ 涼感被在這幾年的討論度非常高。而被子涼不涼，可不是廠商說了算。凡是需要掛上「涼感」兩個字，都需要送驗，檢測出「涼感指數 Q-max」超過一定數字以上… 2025-12-26 15:45 選科系職業輕鬆談／以文字帶路、用感官書寫世界 旅遊作家 【力宇教育、克里斯‧李作家】 將旅行經驗化為文字，傳達世界各地風景、人文與故事，旅遊作家透過寫作引領讀者隨行探索世界。對許多熱愛旅行、文化與文字表達的學生而言，旅遊作家是一個充滿憧憬的職業選擇， 2025-12-26 10:40

商品推薦