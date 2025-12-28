寫作教室／資料只是配角！師解析「讓圖表實例說話」 寫出更有深度論述
批閱文章時，有時會發現圖表分析題，同學花了大半篇幅在描述數字，但對於成因、現象毫無描述，又或者引用一堆例子，但不清楚這些例子與論點之間有什麼關係？對此，我們應謹記一個核心原則：資料永遠只是配角，論點才是主角。每一筆數據、案例，都應該回應「其如何支持我剛才說的話？」「與我的論點有什麼關係？」唯有如此，寫出來的數據才不會落於空處。
面對圖表題型，有幾個方法可以增加文章的說服力。首先，解釋圖表中的資訊趨勢。如108年學測的國民營養健康狀況變遷調查，討論時可以連結到都市化與生活空間、教育制度與升學壓力，甚至當代飲食習慣與消費文化之變化所帶來的身體意象焦慮。思考方式不要只停留在「什麼數字最高」，而是追問「為什麼是這個年齡層？」「這反映了什麼結構性問題？」「可以如何改善？」把數據當作問題的癥狀，去挖掘背後的病因，才能寫出有深度的論述。
其次，是用實例加強論點的可信度。好例子必須做到三件事：指明具體對象（哪個國家／學校）、呈現可驗證的結果（數據或研究）、提煉可推廣的原則（從個案看見普遍道理），每舉一個例子，同學都應該在心中追問：「它究竟證明了我論點中的哪個環節？」答不出來，就該刪掉。一個緊扣主題的例子，勝過三個想到什麼寫什麼的案例。
最後，許多同學舉出例子後都缺乏更進一步的說明與解釋，這將使讀者不明白該例與論點之間的關係為何，反而因此被扣分。故每當同學舉出實例之後，應隨之說明這個例子反映出哪些問題？又與議題之間的關係是什麼？其如何證明自己的論點？是合乎數據統計，還是與之相反？唯有如此，我們的論點和實例才不會落於空處，論證上也才會比較嚴謹。
