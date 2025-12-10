快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／罕見非洲金貓！AI助揭神秘面紗 首度獲知族群數量

聯合報／ 文／陳韻涵
跨國動保團隊將協助統計罕見金貓族群的數量。（圖／CNN）
跨國動保團隊將協助統計罕見金貓族群的數量。（圖／CNN）

新聞故事：非洲金貓（African golden cat）是非洲神祕、紀錄極少的貓科動物，過去人類對牠的了解有限，連全球族群數量都無從估計，如今科學家在人工智慧（AI）的協助下，揭開這種隱身熱帶森林的稀有物種神祕面紗。

非洲金貓（Caracal aurata）主要棲息於中非與西非的濃密森林，被譽為：「非洲最難研究的貓」。烏干達生態學家穆蓋瓦（Mwezi Mugerwa）十多年前首次在相機陷阱畫面中看到牠時，甚至無法辨識牠的身分，他向當地社區居民與獵人求證，才確定非洲金貓真實存在。然而，牠們常被森林的陷阱誤捕，生存情況令人擔憂。

穆蓋瓦早在2019年便成立「非洲金貓保育聯盟」（AGCCA），迄今集結19國、46位研究人員，在「國家地理學會」的資助下，設置30處相機陷阱，規模為非洲野生動物之最。面對上萬張影像資料，研究團隊起初必須人工辨識與分類，過程相當耗時。

與穆蓋瓦合作的非營利組織「Panthera」開發一種AI演算法，可依非洲金貓身體紋路辨識個體，就像以老虎紋理作為「指紋辨識」般精準。穆蓋瓦指出，AI協助研究突破瓶頸，使科學家首次得以推算金貓物種的族群密度與數量。初步數據顯示，即便是在受保護區域，金貓的密度仍偏低。以烏干達與加彭為例，每百平方公里僅約16隻，而穆蓋瓦數年來僅3次親眼目睹金貓。

AI分析揭示人類活動高度影響金貓的作息，部分族群改為晝伏夜出。穆蓋瓦指出，許多金貓是被捕獸夾與套索誤捕。光是2019年，烏干達的3處森林就通報80隻金貓落入陷阱，其中88%屬於意外捕獲。穆蓋瓦今年獲得美國「印第安納波利斯新晉保育家大獎」的肯定，他預計明年發表AI輔助估算金貓數量的跨區域精準普查數據。

此外，穆蓋瓦發起反盜獵保育計畫「Embaka」，與8千多戶家庭合作並呼籲獵人加入監測金貓活動的行列。此計畫透過提供牙科保健服務、畜牧協助等回饋，換取社區投入保育，共同架設相機、回報目擊紀錄。他表示，「許多新棲地資料其實是由獵人提供的訊息」；他希望藉此降低金貓遭到獵捕的風險，並重建人類與金貓的良性互動關係。

非洲 森林 科學家 好讀周報

延伸閱讀

川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

蘇丹擬出借港口換武器 協議為期25年 俄軍恐插旗紅海

聚焦深化雙邊關係！歐非峰會於安哥拉舉行 歐盟在非洲如何應對大陸挑戰

非洲低廉太陽能 正獲利於中美貿易戰

相關新聞

好讀周報／罕見非洲金貓！AI助揭神秘面紗 首度獲知族群數量

新聞故事：非洲金貓（African golden cat）是非洲神祕、紀錄極少的貓科動物，過去人類對牠的了解有限，連全球...

國中數學／代數式 讓複雜關係變簡單的思考工具

在「以符號列式」單元中，代數式的核心價值，是把語句中的量與關係變得更明確。這項觀念看似抽象，但只要換到生活情境裡，立刻就能看出它的力量。

科學人／小分子、大影響…GLP-1如何改寫糖尿病與肥胖的治療版圖

重點提要1.全球熱銷的減重神藥GLP-1，原本是用於治療第二型糖尿病，卻在對抗肥胖上掀起了前所未有的醫學革命。2.這場醫學革命始於不起眼的鮟鱇魚，在三位科學家個別的研究下，意外開啟了GLP-1的應用大

寫作教室／把思辨融入文章！學會在時間流動中「保持反思與修正的彈性」

思辨的終點從來都不是「固定答案」，而是學會在時間的流動中「保持反思與修正的彈性」。我們須強調的不是立場的堅固，而是思辨的...

170位教師齊聚共學！丹鳳高中閱讀聚場邁入第9年 再掀閱讀×AI×跨域風潮

邁入第九年的丹鳳高中《閱讀聚場》，於 12月6日至7日盛大舉行。今年活動吸引170位來自全臺各縣市的國中小與高中教師自費參與。儘管主辦方並未提供交通與住宿補助…

科學人／一定要橄欖油+紅酒？台版「地中海飲食」菜色曝 菜市場通通有

重點提要1.地中海飲食能改善體重、血脂與發炎指標，並降低心血管不良事件與第二型糖尿病的風險，減少氧化壓力、調節免疫反應並促進代謝穩定。2.台灣本土苦茶油的油酸比例媲美橄欖油；地瓜葉富含多酚與 β-胡蘿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。