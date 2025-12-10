好讀周報／罕見非洲金貓！AI助揭神秘面紗 首度獲知族群數量

新聞故事：非洲金貓（African golden cat）是非洲神祕、紀錄極少的貓科動物，過去人類對牠的了解有限，連全球族群數量都無從估計，如今科學家在人工智慧（AI）的協助下，揭開這種隱身熱帶森林的稀有物種神祕面紗。

非洲金貓（Caracal aurata）主要棲息於中非與西非的濃密森林，被譽為：「非洲最難研究的貓」。烏干達生態學家穆蓋瓦（Mwezi Mugerwa）十多年前首次在相機陷阱畫面中看到牠時，甚至無法辨識牠的身分，他向當地社區居民與獵人求證，才確定非洲金貓真實存在。然而，牠們常被森林的陷阱誤捕，生存情況令人擔憂。

穆蓋瓦早在2019年便成立「非洲金貓保育聯盟」（AGCCA），迄今集結19國、46位研究人員，在「國家地理學會」的資助下，設置30處相機陷阱，規模為非洲野生動物之最。面對上萬張影像資料，研究團隊起初必須人工辨識與分類，過程相當耗時。

與穆蓋瓦合作的非營利組織「Panthera」開發一種AI演算法，可依非洲金貓身體紋路辨識個體，就像以老虎紋理作為「指紋辨識」般精準。穆蓋瓦指出，AI協助研究突破瓶頸，使科學家首次得以推算金貓物種的族群密度與數量。初步數據顯示，即便是在受保護區域，金貓的密度仍偏低。以烏干達與加彭為例，每百平方公里僅約16隻，而穆蓋瓦數年來僅3次親眼目睹金貓。

AI分析揭示人類活動高度影響金貓的作息，部分族群改為晝伏夜出。穆蓋瓦指出，許多金貓是被捕獸夾與套索誤捕。光是2019年，烏干達的3處森林就通報80隻金貓落入陷阱，其中88%屬於意外捕獲。穆蓋瓦今年獲得美國「印第安納波利斯新晉保育家大獎」的肯定，他預計明年發表AI輔助估算金貓數量的跨區域精準普查數據。

此外，穆蓋瓦發起反盜獵保育計畫「Embaka」，與8千多戶家庭合作並呼籲獵人加入監測金貓活動的行列。此計畫透過提供牙科保健服務、畜牧協助等回饋，換取社區投入保育，共同架設相機、回報目擊紀錄。他表示，「許多新棲地資料其實是由獵人提供的訊息」；他希望藉此降低金貓遭到獵捕的風險，並重建人類與金貓的良性互動關係。

