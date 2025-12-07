170位教師齊聚共學！丹鳳高中閱讀聚場邁入第9年 再掀閱讀×AI×跨域風潮

邁入第九年的丹鳳高中《閱讀聚場》，於 12月6日至7日盛大舉行。今年活動吸引170位來自全臺各縣市的國中小與高中教師自費參與。儘管主辦方並未提供交通與住宿補助，仍有花東地區的教師特地北上，共同投入這場閱讀×AI×跨域的年度盛會，充分展現教育界對閱讀革新與教學轉型的高度期待。

本屆活動在丹鳳高中姜禮德校長的全程支持下展開。姜校長指出，AI時代的來臨讓閱讀不再侷限於語文能力，更進一步影響學生的SEL（社會情緒學習）、批判思維與問題解決能力。姜校長肯定閱讀聚場九年來對教育現場的深度影響，也認同閱讀與AI的結合，不只是工具升級，更是教育本質的深化。

兩日活動也迎來許多教育領導者的參與，其中石碇國小許慈芬校長分享：「閱讀正從『看懂內容』轉向『理解世界』。正確運用AI能力強化學生的大腦，而閱讀與SEL則強化學生的內心。」她也期許丹鳳高中成為全臺教師終身學習的重要據點。

宋怡慧主任九年不間斷讀 以熱情打造全台教師必參加的閱讀盛事

本活動由丹鳳高中圖書館主任宋怡慧籌辦。自2016年創辦第一屆閱讀聚場起，她已連續九年不間斷推動，是推動全台閱讀教育的靈魂人物。她堅定的閱讀信念與教育熱情，使閱讀聚場成為每年教師必參與的專業增能課程。怡慧主任說：「相信只要教師願意持續成長，學生的閱讀世界將被重新開啟，而閱讀的力量也將在校園間持續流動、擴散。這些年，一直看到認真老師改變孩子的動人故事，所以想要讓更多推廣閱讀的老師被看見。」

萬大國小趙蕙英老師表示：「在閱讀的道路上，一位老師可以照亮一間教室；一百七十位老師，能照亮無數間學校。謝謝閱讀聚場九年來帶來教師之間跨校的串聯效益。」

大師雲集×跨界對談：為AI閱讀教育注入未來視野

今年的大師開講聚集科技、工程、創新企業與閱讀教育領域的重量級講者，為教師展開一場AIxSEL閱讀力的「跨界更新」。

第一天早上AI閱讀咖啡館，各組火花四射，看見教育的韌性

國小組賴秋江老師的「金句提煉術」，讓大家學會從議題中淬鍊精華；趙蕙英老師的「金卡製造所」，將美字手寫與書籤設計結合，讓語文變得有溫度、有美感；葉惠貞老師的「金典寫作館」，讓文本延伸不再是難事，寫作外掛大開！

國中組蔡思怡老師的「詩感生成 × AI創作」，讓數位詩人上線，這簡直是把科技與人文融合得天衣無縫！黃浩勲老師的「閱讀理解 × AI分析」，提升閱讀感知；温展浩老師的「閱讀行動×AI共創」，讓產出變得多元化。

高中組黃琇苓老師談「數位認性—鈍感力」，教我們如何在資訊爆炸中保持專注；宋怡慧老師談「數位韌性—深度力」，強調深度閱讀的價值，以及在數位時代，我們要如何讀？黃世隆老師談「數位任性—思辨力」，要學員用批判性的眼光去閱讀。

他們的分享不僅是技巧，更是心法，讓人深刻體會到，再強大的AI也需要強大的人類思考力為基石。

第一天下午是由郭耿宏老師帶來「AI時代閱讀新趨勢」的演講，他不僅是銀行副總和公益委員，更是分享閱讀心法的專家，嚴翊綾老師分享「茶道是生活的藝術，也是體貼的待客之道」，讓與會者獲得心靈的沉靜，彷彿也「穿越時空進入茶的世界」。ViewSonic總經理連育仁讓教育夥伴看見AI×實務×深度思考更廣闊的未來。而作家洪瀞以學者的視角，將科學思維融入閱讀與學習。

第二日上午的大師開講同樣精彩，主題更貼近教師成長與實務教學。溫美玉老師的開場，從品牌創辦人的角度分享她如何將教學理念化為影響力。陳柏洋老師為傳統國文教學注入了新穎的理解與實作方法，讓古文學習更貼近現代生活。林威宇老師則分享了運用 AI工具來解決教學現場的痛點，實現減輕負擔的同時提升教學效率與樂趣。

第二天下午呂聰賢老師的「從閱讀發現的小秘密」與施文賢老師的「運用Gemini提升教學力」，則聚焦於教師個人專業成長與AI工具的具體應用。兩人特別是針對Google的AI助理Gemini和NotebookLM的運用，將是未來高效能教師的必備技能。吳家德總經理也是作家，他談斜槓素養分享如何將閱讀轉化為商業洞察與人文寫作的能力。

閱讀的再定義與教育者的進階

兩天課程共舉辦18場的專題講座，從AI工具、SEL課程、詩詞閱讀、素養探究、語文思辨到NotebookLM、Gemini教學應用等應有盡有。參與教師表示：「這是一場讓人重新相信教育力量的聚會。閱讀聚場不僅提供工具與方法，更希望成為一股凝聚教育夥伴的力量。我們相信，教師們的專業提升與跨域視野，將是學生面對未來社會最堅實的底氣。」

每年受邀的閱讀聚場講師已成為教師們自主求新、求變的典範。丹鳳高中閱讀聚場更是見證台灣教育工作者對專業的熱情與對未來的承諾的平台，更是重建教師之間的跨校專業社群，讓閱讀教育的火種能繼續深耕於每一所學校。

