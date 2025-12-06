快訊

周日迎「大雪」！命理師曝禁忌：睡覺不要蓋住頭、快吃七類食物

周末天氣好轉！吳德榮：下周這時間挑戰大陸冷氣團「恐低於10度」

從不在家中讀書！進考場自我催眠「今日我最強」 他一次中高普考雙榜

圖表看時事／台灣首例碳封存！二氧化碳「超臨界」灌注地底 圖解可行地區、風險

聯合新聞網／ 記者胡蓬生鄭國樑／連線報導
中油在通霄鐵砧山礦場的天然氣儲氣窖廠區圍牆，多處設有醒目的「嚴禁煙火」標語，顯示有潛在的危險性。記者吳傑沐／攝影
中油在通霄鐵砧山礦場的天然氣儲氣窖廠區圍牆，多處設有醒目的「嚴禁煙火」標語，顯示有潛在的危險性。記者吳傑沐／攝影

碳捕捉及封存（Carbon Capture and Storage,CCS）是台灣達成二○五○年淨零目標的關鍵戰略和最後一塊拼圖，中油規畫在苗栗鐵砧山天然氣專區的地下天然氣儲氣窖上方，設置我國首例碳封存場址，灌注卅萬噸二氧化碳，但因民意強烈反彈，視碳封存場為鄰避設施，加上目前尚無專法管理，導致不僅中油申請碳灌注許可埋下變數，也不利未來碳封存發展。

另在桃園環保科技園區，中央大學也向桃園市府申請二公頃空地，建置國內首座二氧化碳地質封存先導教學示範場，把二氧化碳灌注至地下頁岩層永久封存。桃園市經發局已同意此案申請探測作業設施的土地借用，也因環境部尚未公布碳封存管理專法，能否設置待觀察。

國發會二○二二年將ＣＣＳ列為國家淨零關鍵戰略，「氣候變遷因應法」也將ＣＣＳ納入，環境部今年也提出ＣＣＳ減碳旗艦計畫，確定明年到二○三五年碳封存目標。

中油指出，鐵砧山碳封存場在地下約一千五百公尺處，原有的天然氣儲氣窖則在地下二千八百公尺處，兩處地層完全不同，中間隔有多層緻密頁岩，可有效阻絕流體移動，彼此互不影響，相關計畫已於公開說明會及各式溝通活動中，向里民、地方代表及縣府充分說明。

中油探採事業部表示，碳封存將完全配合主管機關審查結果與法令規範，謹慎評估、審慎推進；對碳封存及天然氣儲氣窖均有獨立且完善的監測與安全管理機制，並依國際標準訂定操作程序與緊急應變計畫，發生碳外洩或異常時將停止作業及處置，確保安全。

全國首座碳封存場 製表／鄭朝陽
全國首座碳封存場 製表／鄭朝陽

中油強調，碳封存場區原為開採天然氣的區域，兩年前通過環境差異分析改為碳封存場，目前申請灌注許可中，十月一日已向碳封存場鄰近的六名里長說明試車時程，並承諾完成環評承諾項目及許可審查，會持續與縣府及里民溝通，確保資訊透明與環境安全。

中央大學的碳封存示範場計畫由國科會支持經費，向桃市府申請桃科用地獲准。中大地球科學系教授顏宏元表示，探勘桃園濱海地區顯示地下岩層平整，未發現斷層；預計碳封存的砂岩地層在海平面下一千三百公尺深，上方有緻密的頁岩層封住灌注的二氧化碳，絕無洩漏可能，國際上也沒有洩漏事件。

桃園市副市長蘇俊賓指出，ＣＣＳ因牽涉地質安全、環境風險及責任歸屬等議題，須確保過程符合程序正義，只要資訊公開、風險清楚、民眾有參與，市府就會以負責任態度協助凝聚共識。

碳封存場 圖表看時事 淨零

相關新聞

紐時賞析／川普擬開放鑽探10億英畝水域

The Trump administration Thursday announced a plan to allow ...

紐時賞析／常春藤盟校比賽日 為反川普統一陣線

In the hours before the 141st meeting of the Harvard and Yal...

圖表看時事／台灣首例碳封存！二氧化碳「超臨界」灌注地底 圖解可行地區、風險

碳捕捉及封存（Carbon Capture and Storage,CCS）是台灣達成二○五○年淨零目標的關鍵戰略和最後...

好讀周報／長頸鹿脖子解密！兩種演化論最佳案例 可能被「過度簡化」

在生物學史上，長頸鹿的長脖子一直是兩種經典演化觀點的最佳對比案例。法國生物學家拉馬克（Jean-Baptiste Lam...

3D實驗室／食物消化的大幫手——酵素

我們的身體就像一座工廠，能將食物轉換為能量，幫助我們保持活力，讓身體正常運作。

閱讀數學／最強數學媽媽（上）

說到數學、科學界印象最深刻的母親，我的第一名絕對是獨自扶養五個女兒的瑪麗·布爾（Mary Everest Boole）。她的丈夫是發明布林代數的喬治·布爾（George Boole）…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。