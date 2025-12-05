快訊

3D實驗室／食物消化的大幫手——酵素

聯合新聞網／ 力宇教育

我們的身體就像一座工廠，能將食物轉換為能量，幫助我們保持活力，讓身體正常運作。親愛的同學們，你們知道在食物消化的過程中，酵素扮演了什麼樣的角色嗎？什麼因素會影響酵素的作用呢？

從食物入口開始，唾液中的酵素就開始工作囉！力宇教育的李鴻老師透過生動的3D實驗室，模擬唾液中酵素在不同環境下對澱粉液的分解實驗，加入本氏液，帶同學觀察4種不同條件下的試管，顏色究竟會如何變化。想知道實驗結果是什麼嗎？快點開影片，跟著李鴻老師的腳步一起進入3D擬真的實驗室探索吧！

★全片有完整的實驗介紹，並用表格詳細整理實驗結果，點擊下方【延伸資訊】可以解鎖更多課程訊息喔！

