3D實驗室／食物消化的大幫手——酵素
我們的身體就像一座工廠，能將食物轉換為能量，幫助我們保持活力，讓身體正常運作。親愛的同學們，你們知道在食物消化的過程中，酵素扮演了什麼樣的角色嗎？什麼因素會影響酵素的作用呢？
從食物入口開始，唾液中的酵素就開始工作囉！力宇教育的李鴻老師透過生動的3D實驗室，模擬唾液中酵素在不同環境下對澱粉液的分解實驗，加入本氏液，帶同學觀察4種不同條件下的試管，顏色究竟會如何變化。想知道實驗結果是什麼嗎？快點開影片，跟著李鴻老師的腳步一起進入3D擬真的實驗室探索吧！
★全片有完整的實驗介紹，並用表格詳細整理實驗結果，點擊下方【延伸資訊】可以解鎖更多課程訊息喔！
延伸資訊
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然1上(108新綱) 適用114學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10631
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言