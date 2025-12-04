新聞中的公民與社會／韓明年國防預算增8.2%、投資尖端科技 體現國際關係何種特質？

一、時事掃描

李在明：明年國防預算增8.2% 聚焦無人機和機器人 韓國總統李在明今天表示，韓國明年國防預算將增加8.2%，總額達66.3兆韓元(約新台幣1.4兆元)。他強調，只有在堅實的安全基礎上才能實現和平。路透社報導，李在明在韓國國軍日發表上述言論，強調自我防衛能力的重要性。李在明說：「全球合作與共享繁榮的勢頭正在減弱，我們正在進入一個衝突加劇、各人自掃門前雪的時代。」他還說：「為了確保大韓民國的和平與繁榮，我們絕不能依賴任何人，而應當增強我們自身的實力。」。【2025/10/1經濟日報】

二、命題趨勢

當前國際政治出現權力重分與合作退潮，美中競爭主導全球局勢，形成G2對抗格局。俄烏戰爭延長歐洲危機，印太與中東衝突頻仍。各國以自利為導向，強化軍備、重組供應鏈以維持自主；多邊體制影響力下滑，國際秩序正朝區域競合與多極平衡發展。本新聞命題焦點：國家安全政策(防衛自主、科技軍備、威懾能力)、國際關係格局(現實主義、自利原則、多極權力平衡、G2競合)、全球治理挑戰(合作退潮、信任削弱、制度效能下降)、公共政策思維(理性決策、資源分配、國防與民生取捨)。常混淆點：和平≠削減軍備、強化國防≠鼓吹軍事擴張、全球化≠全球合作增強、科技投資≠單純經濟發展、國際合作退潮≠國際制度消失。對應108課綱：公Cb-IV-1：能理性分析公共議題並提出政策建議。公Cb-V-1：理解國際關係與全球治理之挑戰。對應SDGs目標：SDG9工業、創新與基礎建設、SDG16和平、正義與健全制度、SDG17夥伴關係實現目標。

三、牛刀小試

◎韓國總統李在明宣布，2026年度國防預算將增加8.2%，總額達66.3兆韓元(約新台幣1.4兆元)，並將重點投資無人機與機器人等尖端科技。他指出，全球合作趨勢正在減弱、地緣衝突加劇，唯有在堅實的安全基礎上才能維持和平，韓國應提升自我防衛能力而非依賴他人。此舉引發社會討論，支持者認為這有助於強化國防自主與科技創新，批評者憂心龐大軍事預算可能壓縮社福與教育經費。學者指出，此政策不僅反映國家安全思維，也揭示全球化與國際秩序的深層變化。

1、韓國強化國防支出與科技軍備的政策，最能體現當前國際關係的哪一項特質？

(A)各國以制度與規範為基礎，共同維護全球公共秩序

(B)國家以權力與安全為核心，追求自利平衡國際威脅

(C)國際互動建基於共同觀念，強調互信合作與社會建構

(D)全球衝突風險明顯下降，各國普遍削減軍備以強化合作

答案：B

解析：(A)屬自由制度主義立場，強調合作與規範，與韓國自助行為不符。(B)反映現實主義觀點：國家以自利與安全為核心，強化軍備以維持威懾和平衡。(C)屬建構主義觀點，著重觀念與互信，未呈現安全競逐情境。(D)題幹指出「全球合作趨勢減弱、地緣衝突加劇，韓國提高國防預算」，顯示衝突風險升高、軍備增加，與本選項「衝突下降、各國削減軍備」方向相反。

2、面對國際安全威脅與國內資源分配爭議，韓國政府擴增國防開支、發展尖端科技，最能反映下列哪一項公民素養核心能力？請在下表勾選出最正確的答案，並從題文擷取佐證之文字，寫在右欄。

答案：

四、歷屆試題

以下資料摘自兩份研究報告，請依據資料回答問題：

資料一、國際間的連結越來越緊密，晶片在美國設計、在臺灣運用歐洲的機器製造、在東南亞封裝、在中國組裝，雖已是日常模式，但供應鏈的依賴常被當成貿易戰的武器。此外，歐盟國家的能源安全遭受俄羅斯威脅，海底通訊電纜也成為破壞的標靶，有些國家的企業更遭遇網路攻擊而蒙受重大損失，其中有大量網攻源自俄羅斯和中國，且因攻擊來自境外，難以確認實際攻擊者並將其繩之以法。

資料二、未來幾年內，世界恐面對多場涉及俄羅斯、中國、伊朗和北韓的衝突。俄、中是核子武器強權，北韓則致力擴大其核武庫，伊朗持有的濃縮鈾純度也已接近核武等級。此外，俄、中關係越趨緊密，且常態舉行聯合軍演；在俄國侵略烏克蘭的戰爭中，伊朗無人機和北韓彈道飛彈扮演重要角色。

統整資料一和資料二的內容，下列何者是關於國際衝突的最佳推論？請在答題卷作答表格，先勾選一項最佳推論，再綜合兩份題文資料，歸納可以佐證推論的兩項理由。(2025分科)

勾選一項最佳推論

答案：

