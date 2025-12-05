閱讀數學／最強數學媽媽（上）

說到數學、科學界印象最深刻的母親，我的第一名絕對是獨自扶養五個女兒的瑪麗·布爾（Mary Everest Boole）。她的丈夫是發明布林代數的喬治·布爾（George Boole）。她的外玄曾孫，去年剛獲得諾貝爾物理獎，是被譽為深度學習之父的傑佛瑞·辛頓（Geoffrey Hinton）。瑪麗·布爾身為單親媽媽，不僅成功養育五位女兒，還讓家風綿延世世代代，成為學術界之名「布爾家族（Boole family）」，出了十多位赫赫有名的學者。她究竟做了什麼？

瑪麗·布爾——不對，年輕時要稱她為瑪麗·埃佛勒斯特（Mary Everest），英國人。小時候，父親幫她請了一位家教（註）。這位老師上課不喜歡講授，而是會用提問、討論的方式進行。他讓數學課變得有趣，也讓瑪麗從此愛上了數學。這邊得強調一下，這不是簡單的「我喜歡算數學」，而是「我常覺得我對上帝什麼都不知道，除了，我知道祂發明了代數⋯⋯上帝也非常眷顧我，因為祂讓我瞭解了代數。」

近似於信仰的狂熱之愛。而這份對數學的愛，引導瑪麗邂逅了人生的真愛。在那個時代，女性受教育並非常態，甚至很多時候是不被允許的。後來瑪麗沒有家教後，就只能自己在圖書館、家裡自學。18歲那年，瑪麗去拜訪舅舅。舅舅當時是皇后學院副院長，剛聘了一位數學教授喬治·布爾。喬治·布爾是一位數學家，而且，他的數學也多數是自學而來。

1. 類似的求學背景

2. 對數學的共同愛好

3. 舅舅意外助攻

「不然，喬治你幫我指導一下我外甥女好了。」

這一教，家教老師變男朋友，同事變成外甥女婿——還沒那麼快！

（未完待續）

註：替女兒請家教在當時不是一件很常見的事，所以你可以猜想父親應該也是知識份子，甚至你可能聽到「埃佛勒斯特」這個詞覺得有點熟悉。沒錯，瑪麗的伯伯就是知名的地理學家喬治·埃佛勒斯特。喜馬拉雅山的最高峰聖母峰的英文Mount Everest就是為了紀念伯父的貢獻。

