寫作教室／寫出見解，不只是抄資料 面對知性題的第一步

每年學測放榜，總有同學懊惱：「明明文章的資料都看懂了，為什麼分數還是不高？」原因往往就在於把資料「說得太完整」，「想法」卻說得太少。首先，知性題的題幹通常會丟給我們數則資訊，看似平鋪直敘，但其中藏著出題者想考的概念。如「氣候變遷與個人行動」，重點便不只是極端氣候，而是「個人行為是否能產生有效影響」；面對討論「教育公平」，要意識到的核心並非描述差距，而是「公平如何定義、如何提高」。

這便是「讀出關鍵詞（題目真正想討論的核心概念）」的能力與重要性。其次，我們應將議題分出不同層次來討論：「這個題目要我處理的衝突是什麼？是要從結構、價值還是結果切入？」以教育公平為例，可以從「制度」談補救教學，從「資源」談城鄉差距，也能從「價值」談何謂真正的公平。唯有當我們明確界定角度，下一步的論證才會集中與明確。

最後，提出論點。論點可以涵蓋行動與影響，也可以包含對於議題的再定義。談氣候變遷，我們可提出「個人行動雖小，但能形塑社會風氣」；談教育公平，可以自「公平不是平均分配，而是給弱勢更多支持」切入。同學們要記住，知性題本質上在測試我們的思辨能力，而非記憶或整理能力。

如同114年學測的知性題要求答覆擬社會互動的正負影響，若只是將題幹內的重點整理後照搬於文中，無延伸、深化或提出觀察，那麼分數肯定不高。許多高分文章的共同特徵是：資料引用不多，但觀點鮮明；材料說明不長，但分析深刻。一篇能夠清楚說明「我為什麼這樣想」的文章，遠勝過一篇只會堆砌漂亮詞彙卻沒有靈魂的範文仿作。

真正能讓閱卷老師停下來多看一眼的，是同學們如何把「外在資料」消化成「自己的理解」；是思考的過程與論證的完整性，而非答案的絕對正確。

