科學人／香港宏福苑「火燒連環樓」…不合格圍網或垂直逃生困境釀成大難？

2025年11月26日，香港大埔區的宏福苑社區發生了一場震驚全球的大規模火災，火勢一路延燒了七座高樓。截至29日的官方公開數據，這場災難已至少造成128人死亡，超過200人失聯。這起事件成為香港數十年來最致命的火災。由於事發當時，建築群正在進行翻新工程，外牆搭滿了竹製鷹架和綠色防護網，目前警方初判起火點為低樓層圍網，並以涉嫌過失殺人逮捕了數名工程公司員工。

竹子不助燃，不合規格的物料才是關鍵

這場惡火引發了許多台灣人對香港仍普遍使用竹製鷹架的疑問，事實上由於香港幾乎沒有強震威脅，因此搭建竹製鷹架至今仍是普遍的施工方式。澳洲西雪梨大學的城市轉型研究中心首席研究員諾魯津內賈德（Ehsan Noroozinejad）指出，竹棚在香港已有數世紀歷史，主要基於以下三大原因：首先，竹子重量輕，能在狹窄街道上快速搭建並靈活匹配不規則形狀。其次，竹材價格遠低於金屬，報價極具優勢。最後，竹棚在中國是發展千年的工藝，至今香港仍在培訓和認證竹棚匠人。

儘管香港政府自2024年起已開始推動在公共工程中逐步淘汰竹製鷹架，改用金屬材料，但私人工程仍允許使用竹棚。諾魯津內賈德建議，在高風險的高樓層住宅情境下，對竹製鷹架的使用施加更嚴格的管理有其必要性。

然而，火災發生後，將矛頭指向竹棚的說法引發了強烈爭議。竹子本身雖然可燃但並非易燃材料，且根據香港法規和國際標準，合法的建築用竹都須經過防腐劑高壓灌注處理，這能大幅提高其耐火性能。香港保安局局長鄧炳強指出，消防員在滅火行動中發現，外牆的保護網、防水帆布、塑膠布疑似未符合防火標準，而警方在唯一未遭火警波及的大樓發現其窗戶被易燃的發泡膠（styrofoam）板封閉，這些不合規格的物料可能是導致火勢迅速蔓延至七棟大樓的「不尋常」情況，也是警方後續調查的重點。

當代高樓疏散的挑戰與多維解方

澳洲墨爾本大學城市風險與韌性副教授哈加尼（Milad Haghani，專精於群眾動力學）為首的三位專家特別為此撰文指出，高層建築疏散困難重重，是建築物理限制與人類壓力下行為的碰撞。最大的障礙是長距離的垂直移動，尤其在緊急情況下，人們下樓的速度遠低於預期。例如，在911事件中甚至低於每秒0.3公尺。而長途往下爬樓梯會導致疲勞，許多撤離者會停下來，造成堵塞釀災。

此外，人們通常不會在警報響起後立即行動，反而會浪費時間確認情況、收拾物品或與親友聯繫，這些延誤是高樓疏散情境中「代價最高昂」的幾分鐘。面對人口老化，「每個人都能走樓梯」的舊假設不再成立的現況，他們建議應採用多重工具保障安全，包括：設置避難樓層（refuge floor），作為防火防煙的中轉點，以減少瓶頸和提供休息區；以及使用具備加壓通道和備用電源的災用疏散電梯（evacuation elevator）。

遇火場，當機立斷的保命原則

我國的消防安全指引也強調，保命求生是第一要務，如遇火災應立即往一樓逃生，並避免五大致命錯誤：收拾財物、搭乘電梯、浪費時間尋找濕毛巾、用塑膠袋套頭，以及「嘗試躲在浴室」。躲在浴室是最危險的，因為塑膠門不耐高溫，約200~400度的濃煙即可使其熔化變形，且浴室通常無新鮮空氣流入。若無法向下或往外逃出，應退回室內，謹記隨手關門以阻擋火勢和濃煙。隨後用衣物或毛巾塞住門縫，前往相對安全的空間（如離火源最遠且門可緊閉的房間）撥打119求援。

宏福苑大火不僅是單一的建築意外，更是一記對城市安全的沉重警鐘。這場悲劇與2017年英國倫敦的格倫費爾塔（Grenfell Tower fire）火災異常相似，暴露出高層建築外牆施工使用易燃材料時，不慎引火將迅速蔓延的致命弱點。香港的慘痛教訓提醒我們，除了加強個體逃生意識，城市治理者與建築業者應加速採用多面相的安全系統，並嚴格執行物料防火標準的檢驗，才不至於讓一棟棟高樓成為潛在的垂直火藥桶。

