民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

川普降通膨找嘸速效藥 選民已沒耐心

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國總統川普應對高昂生活成本碰上問題，可能讓選民感覺回到前總統拜登時期。四年多前的拜登說高通膨只是暫時，就像如今川普說通膨很快會降，但兩人都找不到速效藥。美媒指出，有跡象顯示隨著川普解決通膨的政見落空，選民已沒了耐心。

美聯社報導，由於擔心生活成本高漲，選民在十一月四日的維吉尼亞、新澤西州長和紐約市長選舉力挺民主黨人。川普只得拋出若干尚未成形的構想來減輕民眾財務壓力。他提出每人發兩千美元「關稅紅利」，並說可能延長卅年期房貸期限至五十年，還調降咖啡、香蕉等產品關稅，坦言這些關稅在某些情況可能增加物價

拜登政府的白宮國家經濟會議前副主席拉馬莫提說，上述措施大抵是噱頭，對通膨不太可能有太大影響。他指出，川普政府目前處境非常艱難，已讓人覺得不夠重視生活成本問題，現有工具也不太可能短期內幫助到民眾。

拜登二○二一年一月接替川普時，美國正設法從新冠疫情回彈。拜登同年三月簽署規模一點九兆美元紓困包裹，當時就有人批評其規模過大可能導致物價上漲。隨著經濟重啟，晶片、電器、汽車等商品短缺，塞港也造成供應鏈問題。二○二二年俄烏開戰，同年六月消費者物價的增長，達到四十年來最高。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心的民調顯示，二○二三年八月僅三成六美國成年人認可拜登處理經濟的方式。

如今在通膨問題，川普最大敵人可能是自己。共和黨人過去主張拜登政策加劇通貨膨脹，現在民主黨用同樣論調攻擊川普。

生活成本上漲 民眾批貿易政策紊亂

民主黨陣營的論點是，川普的關稅成本正以物價上漲的形式轉嫁美國消費者；川普還取消若干潔淨能源計畫，新的電力來源將減少，同時電費帳單變貴；川普也大規模驅逐非法移民，使得移民勞工占比偏高的建築業蓋房成本增加。

幾位拜登政府的前官員指稱，川普一月回任之際美國經濟成長強勁，就業市場穩健，通貨膨脹率降到接近歷史低點，川普卻翻轉這些趨勢。

拜登的高階顧問、曾經在歐巴馬與柯林頓政府擔任白宮國家經濟會議主席的斯佩林表示，值得注意的是，許多美國人都留意到川普的貿易政策，並將物價趨勢的轉變正確地歸因於紊亂貿易政策，「他作繭自縛」。

川普 通膨 物價

抗通膨無效 川普降物價承諾跳票

美國總統川普以解決通貨膨脹為核心政見贏得去年十一月大選，自稱上任後要立刻降低美國物價。但外媒近期驗收川普物價承諾發現，相...

寫作教室／選擇立場非隨意站隊！透過思考進行整合與定位

當能坦然承認「我還沒有答案」，也學會蒐集不同資訊、與他人和自己對話，接下來的挑戰是如何在眾聲喧嘩中，逐漸找到一個屬於自己...

科學人／從生活到大腦：行為介入與生物指標在失智預防的角色

重點提要 1.近年研究顯示，個人長年的生活方式會明顯影響大腦的健康。但傳統認知測驗容易受到情緒、教育程度等臨場因素干擾，難以準確評估行為介入的長期效果。 2.為了更客觀評估大腦健康，科學家正轉向更

紐時賞析／對美醫療體系失望 患者轉向AI尋求建議

Driven in part by frustrations with the medical system, more...

紐時賞析／川普政府提供巨富更多減稅優惠

With little public scrutiny, the Trump administration is han...

