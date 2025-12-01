抗通膨無效 川普降物價承諾跳票

美國總統川普以解決通貨膨脹為核心政見贏得去年十一月大選，自稱上任後要立刻降低美國物價。但外媒近期驗收川普物價承諾發現，相較約一年前，美國家庭開銷不減反增，食品雜貨、新車價格和電費齊漲，油價的降幅也沒達到川普承諾。

和四年前相比 普通家庭月花費增多

川普去年八月曾在記者會擺出多項雜貨，聲稱上任首日就要降低物價，但美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，穆迪分析公司基於最新通膨報告指出，美國普通家庭今年九月購買相同貨物和服務的支出，比去年九月增加二○八美元；比起二○二一年初，普通家庭每月支出增加一○四三美元，即得多花約一千美元才能購買與四年前等量的商品。

另據英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，官方數據顯示，截至九月的十二個月間，食品雜貨價格上漲百分之二點七。特定種類商品漲幅尤其顯著：咖啡漲一成八九，牛絞肉漲一成二九，香蕉漲百分之六點九。自川普一月接替前總統拜登就任以來，除了四月記錄到下降，食品雜貨每個月都漲價。

隨著川普解決通膨的政見落空，選民已沒耐心。十一月的美國紐約市長選舉，由關注生活成本問題的民主黨人曼達尼勝出。(法新社)

川普關稅政策 學者批拉升美國物價

食品經濟學專家奧蒂嘉說，川普對食品價格控制力很有限，尤其短期內。他說，川普的關稅正推高特定食品價格，比如美國咖啡消費量三分之一來自巴西，但川普七月底簽行政命令宣布對巴西課百分之五十關稅；此外川普打擊非法移民，但估計多達四成農場工人是無證移民，農民和企業為吸引更多勞力不得不加薪，也可能影響物價。

畢馬威會計師事務所首席經濟學家史萬克同樣認為，關稅和移民政策的改變導致成本上升，「這些變化正開始作為通膨壓力顯現」，但她也提到天氣事件等因素的影響，咖啡生長季狀況很佳，再加上美國對巴西、哥倫比亞等產地的關稅，情況就更惡化。

一位白宮官員向ＢＢＣ說，咖啡漲價是全球現象，川普無法操控南美洲天氣。另外，咖啡價格追蹤數據也顯示全球咖啡價格已上漲，二月達到高峰，但正在回落。

儘管食品雜貨整體漲價，並非各類商品都漲。川普一月回任時，一打「大雞蛋」是四點九三美元，禽流感爆發後曾在三月飆到六點二三美元的紀錄高點，其後降至三點四九美元。十二個月間降價的商品，還包括奶油和人造奶油降百分之二、冰淇淋與冷凍蔬菜降百分之○點七。

緩解通膨要求 多數企業恐拒絕配合

白宮發言人德賽說，川普就供給面的政策正緩解拜登的通膨危機。另外，川普十一月十四日簽行政命令，調降咖啡、牛肉等農產品關稅，以減輕生活成本。但ＣＮＮ引述康乃爾大學教授蘇斯金德說，多數企業一旦漲價通常就降不回去；即使關稅下調，星巴克等大型連鎖店仍可能堅持不降，因為漲價並未打退其核心客群。

電價砍半願景 壓不下住宅電價高漲

川普去年八月也承諾大幅降低電費，聲稱回任一年半內要將能源和電價砍半，但實際卻上漲。根據美國能源情報署，最新數據顯示，美國住宅平均電價達到每度（kWh）十七點六二美分，高於一月的每度十五點九四美分。

史丹福大學普雷科特能源研究所教授史威尼說，川普喊電價砍半，技術上不可能辦到。史威尼將電價上漲歸因於需求和供給兩方面，指出目前用電需求激增，主要受資料中心驅動；此外，削減再生能源補貼，對輸美鋼鐵加關稅、增加新造發電機成本，也拉高電價。

新車平均售價 破天荒突破五萬美元

車價方面，美汽車估價與研究公司「凱利藍皮書」指出，新車平均價格九月首次突破五萬美元，高於一月的四萬八二八三美元。汽車市場研究機構「考克斯汽車」的基廷說，車價通常年漲百分之二至三，現在新車價格每年約漲百分之四，關稅至少貢獻一個百分點漲幅。

至於油價，川普競選承諾是降到低於每加侖二美元。美汽車協會指出，川普回任白宮當天，普通汽油平均價格為每加侖三點一二五美元，十一月初雖降至三點○七九美元，但距離承諾尚遠。

對此，一位白宮官員援引油價追蹤網站，表示全美平均油價為每加侖二點九七美元；並稱川普迅速釋放美國能源潛力，使美國家庭再次負擔得起汽油。

