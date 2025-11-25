會考衝刺系列／學會文言文閱讀三步驟，讓你不再害怕文言文
11月初立冬剛過，大家都「補冬」（冬令進補）了嗎？吃過了麻油雞、薑母鴨和羊肉爐，轉眼就要進入12月，一年又到了尾聲，這也代表著會考日期逐漸逼近，國三的同學們是不是正如火如荼地在準備考試呢？
在備考的過程中，相信最困擾同學們的應該就是文言文了，綜觀近幾年國文科會考試題，錯題率最高的前幾題幾乎都由文言文包辦，這表示大多數的同學都不太能掌握這類型的題目，那麼，我們該如何攻克這個令人苦惱的大魔王呢？
來！來！來！接下來就讓我們跟著吳桐老師來複習「文言文閱讀三步驟」，藉由切分句子，留心標點→圈補主語、圈補代詞→解釋字義，分辨句義，打敗文言文。
延伸資訊：
【Ai學霸-小中高數位學習平臺】國中國文會考總複習(適用115年會考)
https://ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10389
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言