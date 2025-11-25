會考衝刺系列／學會文言文閱讀三步驟，讓你不再害怕文言文

11月初立冬剛過，大家都「補冬」（冬令進補）了嗎？吃過了麻油雞、薑母鴨和羊肉爐，轉眼就要進入12月，一年又到了尾聲，這也代表著會考日期逐漸逼近，國三的同學們是不是正如火如荼地在準備考試呢？

在備考的過程中，相信最困擾同學們的應該就是文言文了，綜觀近幾年國文科會考試題，錯題率最高的前幾題幾乎都由文言文包辦，這表示大多數的同學都不太能掌握這類型的題目，那麼，我們該如何攻克這個令人苦惱的大魔王呢？

來！來！來！接下來就讓我們跟著吳桐老師來複習「文言文閱讀三步驟」，藉由切分句子，留心標點→圈補主語、圈補代詞→解釋字義，分辨句義，打敗文言文。

商品推薦