寫作教室／把思辨融入文章！學會在時間流動中「保持反思與修正的彈性」

思辨的終點從來都不是「固定答案」，而是學會在時間的流動中「保持反思與修正的彈性」。我們須強調的不是立場的堅固，而是思辨的持續性，所謂「持續性」便是：個人能否隨著經驗、知識與情感的積累、變化，不斷重新檢視自己的觀點。

現實生活裡，我們的想法常常會因為新的事件或新的理解而動搖。身為學生，可能曾經主張「每天都要有作業，才能鞏固學習」，但當自己在考試周因作業過量而感到焦慮，或聽到朋友因為課後兼職沒有時間完成作業，也許會重新思考：原來「學習效果」之外，還有「心理健康」與「生活平衡」的價值。這樣的轉變不是矛盾，而是誠實——它展現了一個人在面對不同價值時，願意修正原本觀點的勇氣。

我們需要理解到「改變想法不是失敗，而是思考逐漸成熟的表現」。因此，生活中不妨適時進行「回顧與檢討」，透過進行反思，不僅僅有了改變立場的可能性，還包含「意識到自己的限制」，知道自身現在的想法還只是基於少數人的意見，如果有更多資料，立場可能會因此不同。除了展現出對知識侷限的自覺，也正是思辨裡最珍貴的品質——謙遜。

在實際寫作層面，以下方法亦能幫助養成反思的習慣：

●寫作練習後回顧：在每一次寫作練習完成後，補上一段「如果時間再多一點，我可能會怎麼修正」的段落。 ●比較舊稿與新稿：回頭閱讀自己幾周前的文章，並寫下「現在我會怎麼看待當時的立場」。 ●生活日記式練習：嘗試記錄「今天我改變的一個小想法」，哪怕只是對某部電影、某個新聞事件的感受、看法，都能培養個人注意到思維的流動。

這些練習的價值，在於體會「寫作並非終點，而是一種思考軌跡的呈現」。當一個人能夠把思辨融入文章，真誠地說明自身思考後的選擇，而非急於套入某一種現成的、所謂正確的立場，筆下的文字才會充滿真實感，而不流於制式。

因此「培養持續反思與修正的態度」，不再追求「有沒有正確答案」，學會欣賞思考過程中的猶豫、動搖與轉變。這樣的態度，不僅能幫助自身寫出更真誠的文章，也能在生活中帶來一種更寬廣的心胸：知道面對快速變動的時代，自己更應該慢下來，不必急著回覆與定論，而是在迷惘與修正之間，一步步成為更有深度的思考者。

