好讀周報／「霜花」轉瞬即逝！花期僅2小時、日出即融 時間地點很重要

聯合報／ 好讀周報
美國密蘇里州爾登溫泉保護區的植物因環境條件齊備而「開出」霜花。(圖／美聯社)
文／陳韻涵輯

新聞故事：美國17日迎來今年冬季首波刺骨寒流，不少地區一早覆上瑞雪，部分地區更出現罕見且曇花一現的自然景象「霜花」（frost flowers）。這種植物莖部的水份結凍膨脹，穿透莖部形成薄薄的冰絲狀結構，看似棉花糖或旋轉玻璃般細緻，霜花常在低溫的清晨悄然綻放，陽光升起後不久便會融化消失。

美聯社報導，美國印第安納州、密蘇里州與田納西州民眾17、18日紛紛在社群媒體發文，分享家門口或田野間所見的獨特自然藝術品。許多當地人對霜花見怪不怪，公認霜花冬季報到的象徵，不少攝影愛好者會在寒冷的清晨離開溫暖被窩，只為在日出融化霜花前，一睹轉瞬即逝的美麗畫面。

霜花由絲絲細微的冰晶組成，當地面保持溫暖且濕潤，植物根系能將水分送入莖部，而氣溫驟降至冰點以下時，莖內水份結凍膨脹，擠壓穿透莖部裂縫並瞬間凝結，便會形成複雜而獨特的冰紋。這些冰層一碰即碎、稍暖即融，「開花」時間往往不超過數小時。

聖路易斯華盛頓大學榮譽教授坦普爾頓（Alan Templeton）指出，霜花的形成必須滿足幾項精準條件，因此只會出現在少數植物上，例如白色與黃色的翼莖（wingstem）植物。他說：「必須在正確的時間和地點才能看到霜花，且霜花形成後約一、兩個小時就會消失。這種極度短暫卻千變萬化的美，正是霜花迷人之處。」

坦普爾頓數十年前於密蘇里州奧扎克（Ozarks）地區進行田野調查時首次見到霜花，自此深深著迷。他說，沒有兩朵霜花是一模一樣的，每一朵霜花都以獨特方式在寒風中形成。

坦普爾頓17日注意到天氣條件符合霜花形成的條件，於是驅車前往聖路易斯郡一處保育區再度觀察霜花，他曾在該保育區看過上百朵霜花，但這次只看到20多朵。他推測可能是霜花形成得較早，加上氣溫還不夠低。

日本北海道阿寒湖的氣溫驟降，湖面未積雪且無風，因而出現湖面布滿霜花的奇景。(圖／阿寒湖官網)
美國密蘇里州爾登溫泉保護區的植物因環境條件齊備而「開出」霜花。(圖／美聯社)
